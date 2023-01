El español Roberto Bautista no pudo conseguir, en la final del torneo de Adelaida 2 (Australia), el que hubiera sido el primer título del año para el tenis español y 12º en su cuenta particular, al perder contra el surcoreano Soonwoo Kwon en el desempate del tercer set.

El resultado final fue de 6-4, 3-6 y 7-6(4), después de 2 horas y 44 minutos de partido, en la final del torneo ATP 250.

Bautista perdió su primer turno de saque en el set inicial, y eso marcó la primera manga que acabó perdiendo por 6-4. En el segundo parcial, el castellonense rompió el saque de Kwon a las primeras de cambio (2-0) y acabó imponiéndose por 6-3.

El desenlace

En el tercer y definitivo set, siguió la igualdad con ambos jugadores rompiéndose el turno de saque en dos ocasiones cada uno llegando al 6-6 que dio paso al tie break.

En los puntos decisivos, los dos jugadores defendieron su saque hasta el 5-4 favorable al surcoreano, momento en el que Bautista perdió sus dos últimos saques que otorgaron a Kwon la victoria.

El de Adelaida 2 es el segundo título en la carrera de Kwon tras el conseguido en Nur-Sultan (Kazajistán), en 2021.

De lucky loser a ganar el título

El asiático, que ingresó al cuadro final en condición de lucky loser, rompió todos los pronósticos con triunfos sobre Tomas Machac, Pablo Carreño y Mikael Ymer, camino de una final memorable al sur de Australia.

"Desde que perdí [en la fase previa], me dije a mí mismo que no tenía nada que perder Y después logré avanzar hasta la final", reconoció Kwon tras su victoria. "¿Por qué no? Me he esforzado con todas mis fuerzas, y ha funcionado".

Kwon firmó un espléndido inicio de partido ante Bautista, arrebatando el servicio del español en el primer juego del partido con la soltura de golpeo que le había impulsado hasta la final. Con una notable seguridad al servicio, navegó sin enfrentar pelotas de rotura en una primera manga en la que estuvo arropado por los aficionados locales.

La perseverancia equilibró el partido en manos de Rober, impulsado hacia la manga definitiva con su esfuerzo habitual. Un tercer set de altos vuelos dejó intercambios para el recuerdo, con dos roturas a ambos lados de la red camino de un desempate para definir al campeón.

Fue Kwon quien encontró un oxígeno extra en los momentos decisivos, con una derecha feroz para dominar los intercambios. El surcoreano encadenó cuatro puntos consecutivos desde el 3-4 para asegurar la victoria y completar una gesta difícil de anticipar durante la semana.

"Ha sido un partido realmente duro", indicó Kwon. "No sé cómo lo hice, es algo increíble".

El triunfo permite a Kwon escalar 32 posiciones hasta ocupar el número 52 del ránking de la ATP, igualando la mejor posición de su carrera en la clasificación oficial.

Al Open de Australia

Bautista quedó a las puertas de conquistar el 12º cetro de su carrera y extender un historial brillante en las primeras semanas de la temporada. El español pone ya la mirada en el Abierto de Australia, donde competirá como cabeza de serie número 24 y enfrentará al portugués Joao Sousa en la primera ronda del cuadro final.