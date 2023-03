El intensísimo fin de semana del Fustecma Nou Bàsquet Femení se saldó con un esforzado triunfo sobre el Aranguren Mutilbasket (63-54), en un partido pendiente del grupo B de la Liga Femenina 2, aplazado el 25 de febrero por compromisos internacionales. De esta forma, el conjunto castellonense amarra el primer puesto, a falta todavía de dos jornadas para el final de la liga regular y ya clasificado para la fase de ascenso, cuya sede debería conocerse esta semana, aunque todo apunta a que será Palma de Mallorca, con el Azul Marino Viajes Mallorca Sant Josep Obrer como anfitrión de un play-off que será del 20 al 23 de abril.

El cuadro entrenado por Jaume Tormo pareció sufrir los efectos del sábado, la victoria contra el Intergraf CF Grup Barna (también de forma muy apurada: 55-52, en una jornada de puertas abiertas, con la presentación de la cantera...), en el arranque del encuentro contra las navarras. El Fustecma firmó unos de los primeros tiempos más flojos que se recuerda, hasta el punto de que su rival, que llegaba a Grapa ya con la salvación en el bolsillo pero cuarto con la cola, casi le doblaba en el marcador: 12-23. Ahí acabaron las alegrías de las visitantes, que apenas conseguían 31 puntos más en los 30 minutos siguientes.

Un giro de 180 grados

Las tornas se giraron justo antes del descanso, cuando el rotundo parcial de las locales (27-10) devolvieron las cosas a su sitio y permitieron encarar el segundo tiempo ya por delante en el luminoso (39-33).

Con todo, no era un encuentro brillante por parte de las castellonense, que apenas pudieron anotar 10 puntos en la reanudación, aunque bien es cierto que tampoco permitieron a las navarras que se acercasen en el marcador, manteniendo la delantera (49-42) en los 10 minutos finales.

Las chicas de Tormo se manejaron con acierto para acabar de sellar una victoria, la sexta consecutiva, con lo que el balance ya es de 20-4, una por encima del Segle XXI y dos sobre las mallorquinas del Sant Josep Obrer y el Unilever Viladecans. Aunque el primer puesto no ofrece ninguna ventaja cara al play-off, sí supone un refuerzo y un título honorífico.

En el apartado individual, destacar la aportación de Laura Campos: 13 puntos, cinco rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones y 17 de valoración en 27 minutos.

Ficha técnica

Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló: Aina Martín (16), Clara Cáceres (8), Laura Campos (13), Ana Pérez (10) y Luz de Giacomo --cinco inicial--; Artemis Barbosa (5), Lourdes Ruiz (1), Aspasia Kalampakou, Sabina Carli (10) y Llum Hueso. 19 faltas personales (sin eliminadas).

Aranguren Mutilbasket: Olaia Díez de Ulzurrun (9), Andrea Elso, Beatriz Royo (15), Irati Ibáñez (15) y Hannah Nicole Langhi (2) --cinco inicial--; Ana Corral (1), Clara Vidaurre, Mar Benito (3), Claudia González (6), Andrea Vázquez (3). 20 faltas personales (sin eliminadas).

Parciales: 12-23, 27-10 (descanso: 39-33), 10-9 (49-42) y 14-12 (final: 63-54).

Árbitros: Eduardo José Escartí Castañeda y Joaquín Peris Ramón.

Pabellón: Fernando Úbeda Mir-Grapa.