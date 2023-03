La Contra de Deportes | Edu Playas: el coleccionista de camisetas

La vida de Eduardo Gómez cambió en 1988. Tenía ocho años y le dieron unas entradas para ver al Keralite Macer en el pabellón la Garrofera de Almassora. Allá fue con su hermano y con sus padres y le gustó tanto el fútbol sala que ahora, en el 2023, posee 228 camisetas de este deporte y todo el mundo le conoce como Edu Playas.

«Después de ese primer partido, en 1993 inauguraron el pabellón Ciutat de Castelló y allí empezó a jugar Bisontes. Esta temporada es la 34ª que voy siempre», explica Edu a Mediterráneo, con quien comparte su asombrosa colección, digna de un museo de este deporte. «Tengo 228 camisetas, tanto nacionales como internacionales», indica. Sus favoritas son por supuesto las de su «amado, desaparecido y equipo de leyenda» Playas de Castellón de fútbol sala, las prendas «con las que ganamos las 2 Ligas y las 3 Copas de Europa, una de ellas oficiosa». «También tengo una muy especial del Bisontes en su primera época», añade.

Siempre playero

Su equipo favorito no hace falta ni preguntarlo. «Nací, soy y moriré playero», subraya Edu. «Mis tres grandes ídolos en el fútbol sala han sido Cupim, Vicentín y Cacao», señala, «pero también me gustaban Edesio, Javi Sánchez, Fran Torres, Ferreira, Marcos, Vander Carioca...». A este último le pidió la camiseta y le dijo ‘si vienes a Madrid, te la regalo’. «Y fui», claro.

«En el Playas he hecho de casi todo, menos de presidente y de mascota, y poco más me falta», cuenta Edu Playas. «Hubo una final de Copa de Europa que igual no pensaban ganarla y no teníamos cava para celebrar la victoria. Me tocó ir corriendo al bar y hasta me regalaron las botellas», relata. En el baúl de los buenos recuerdos destaca, lógicamente, los títulos obtenidos («la primera Liga en Toledo, la segunda en València... aún lo recuerdo y se me pone la piel de gallina»), y en especial el periodo «de leyenda» desde 1999 al 2003, y la relación con muchos de esos jugadores emblemáticos, cuando siete u ocho futbolistas del Playas de Castellón acudían a la selección española: «Iba con ellos a jugar a los bolos».

Por contra, «el momento más triste» en la memoria de Edu Playas es el descenso a Segunda División: «Perdimos contra el Cartagena y no veas las lágrimas que me caían».

Edu agradece a las directivas pasadas del Playas y a la actual del Bisontes por la ayuda, y por dar carrete al fútbol sala en la capital de la Plana: «Sin ellos no tendríamos este deporte que amo». En su amplísima colección de camisetas siempre hay hueco para incorporaciones. «Hay tres camisetas que me encantaría tener. Una creo que es imposible conseguir, la del periodista José María García en Interviú, con el dorsal 9. Las otras dos las busco y las espero encontrar: la de Paulo Roberto en el Pozo de Murcia y la de Brasil de Falcao», desgrana. Si alguien sabe cómo encontrarlas, que no dude en avisar.