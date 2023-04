Un any més Ruralnostra és el patrocinador oficial de l’únic ral·li de motocultors del món, la Transbetxí. Aquest ral·li naix en 1989 com una broma entre amics que van convertir uns motorets tradicionals en uns veloços vehicles de competició.

La prova esportiva congregarà a milers de seguidors i nombrosos pilots arribats des de diversos punts del planeta aquest cap de setmana a Betxí. Com sempre, Ruralnostra secunda aquest esdeveniment esportiu tan important de la nostra província i que després de més de 30 anys celebrant-se s’ha declarat com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

Ruralnostra coneix bé la importància d’aquesta prova esportiva que supera els límits del nostre territori, a més enguany compten amb catorze equips vinguts d’Alemanya.

Huit trams cronometrats

La 33a edició de la Transbetxí es centrarà en huit trams cronometrats a disputar-se durant tota la jornada de hui i de demà, quedant el lliurament de trofeus prevista per al diumenge a la vesprada. Una de les majors novetats d’aquest any és que l’etapa regna del diumenge acaba per primera vegada a la muntanyeta de Sant Antoni, tan volguda a Betxí.

Cal destacar que ahir a la vesprada va ser el torn per als controls tècnics i administratius dels vehicles participants i l’eixida neutralitzada de tots els motocultors cap al parc tancat del frontó municipal.

En pro de la província

A més a més, Ruralnostra col·labora i dona suport als projectes que té al voltant, perquè es tracta d’una entitat nascuda, desenvolupada i en pro de la província de Castelló i els seus projectes. D’aquesta manera, Ruralnostra treballa i col·labora per que no es perda l’essència del que aquesta terra sempre ha sigut, i sempre ajuda al fet que les persones puguen desenvolupar eixes idees creatives que aporten tant a la província de Castelló.