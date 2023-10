Peor imposible. Si el sábado el Roda no pasó del empate sin goles en su partido como local, este domingo los otros cuatro representantes provinciales sucumbieron en sus respectivos encuentros. Se pusieron de acuerdo para hincar la rodilla todos el mismo día. El Castellón B no estuvo a la altura y cedió ante el Jove Español; el Villarreal C no pudo remontar el tempranero gol del Utiel; el Soneja se vio sorprendido por el Gandia en la recta final, y el Burriana no tuvo su mejor tarde en el feudo del Ontinyent 1931.

Castellón B-Jove Español (1-2) Sigue perdiendo gas el Castellón B. En esta ocasión el equipo de Alejandro Jiménez cuajó, en líneas generales, un pésimo partido frente al Jove Español que supo imponer su juego ante un filial negado, romo e impreciso. Tercera derrota consecutiva para la escuadra de la capital de la Plana que ha sufrido un tremendo bajón en todo de un tiempo a esta parte. Tras asaltar el Mini frente al Villarreal C, luego todo han sido tropiezos. En Gandía, frente al Soneja y este domino frente al Jove Español. Muchos problemas para sacar conducido el balón, muchas pérdidas, falta de ligazón en el juego y poca presencia en el área rival. Total, derrota que se puede considerar justa frente a un rival que llegó a desesperar a los albinegros, al igual que el colegiado. El gol de José García en el minuto 17 le hizo mucho daño al Castellón B, equipo que hasta ese momento intentó hilvanar alguna acción, aunque chocaba una y otra vez con el orden alicantino. Alguna llegada, algún remate, pero todo muy tímido. Al descanso 0-1. En la segunda mitad ni con los cambios se mejoró. El Jove Español espero su oportunidad para asestar el golpe definitivo. Ficha técnica: -0- Castellón B: Charly; José Albert (Izan Llinares, min. 59), Luca Martín, Víctor Ferrando (Álex Pons, min. 77), Mauro Costa (Izan Velasco, min. 77), Javi Jiménez, Albert Núñez (Pepe Getino, min. 59), José Ruiz, Javi Vidorreta, Jacobo (Andrés, min. 61) y Rubén Murcia. -2- Jove Español: Carles Fluixa; Marco, Pablo Morgado (Luis, min. 89), Vicent Fluixa, José, Antonio Lara (Ekidi, min. 83), Javi Salero, Borja, Axo (Monty, min. 83), Samy (Konate, min. 59) y Ferrán. Goles: 0-1. Min. 17: José García. 0-2. Min. 98: Ekidi. Árbitro: Amonestó a los locales Charly, Víctor y Andrés; y a los visitantes Morgado, Vicent, José García, Borja y Salero. Campo: Javier Marquina. Entrada: 150 espectadores. Ontinyent 1931-Burriana (2-0) A pesar de los tres cambios realizados por el técnico del Burriana en el descanso, en El Clariano y frente al Ontinyent 1931, el partido estaba muy cuesta arriba a pesar de llegar perdiendo por la mínima (1-0). No acababan de ser buenas las sensaciones. El equipo celeste intentó mejorar e iguala el tanto anotado por Felipe en el minuto 25. Los de La Vall d’Albaida están en un gran momento. Sólidos y con buena inercia. La sentencia no llegó hasta el minuto 97 cuando Quilis estableció el 2-0 ante un Burriana que peleó de nuevo, pero sin suerte en las dos áreas. Ya toca pensar en en el próximo partido del domingo contra el Silla en el campo Joan B. Planelles. Ficha técnica: -2- Ontinyent 1931: Cerda, Ximo Reig, Micó, Lachehab, García, Osoro, Francés (Quilis, min. 90), Revert (Diego, min. 69), Felipe (Torres, min. 80), Serrano (Cambreta, min. 69) y Cobos (Alexandru, min. 80). -0- Burriana: Soriano, Prats, Albert (Juan López, min. 46), Calleja, Chumi, Pinazo (Molés, min. 67), Luis Marcelino (Perotti, min. 46), Llorens, Gerard (Miró, min. 46), Quique (Iván Fandos, min. 67) y Pamer. Goles: 1-0. Min. 25: Felipe. 2-0. Min. 96: Quilis. Árbitro: Carlos Albadalejo García (Alicante). Campo: El Clariano Entrada: 400 espectadores. Soneja-Gandía (0-1) Saltó la sorpresa en El Arco. El Soneja, que acudía a esta cita tras sumar dos triunfos consecutivos (Villarreal C y Castellón B), acabó cediendo ante el orden y bien hacer el Gandía, por lo que vio truncada su buena racha de resultados. La escuadra de La Safor, que no se descompuso, aguantó el ritmo del partido y logró asestar el duro golpe a los del Alto Palancia en la recta final, en el minuto 35, cuando Alberto Escudero atinó en batir la portería del joven arquero saguntino Juanan Pérez. No quedó tiempo para mucho más. Los muchachos de Ramón Llopis lo intentaron hasta el final, pero no lograron encontrar el camino del gol de la portería gandiense. Ficha técnica: Soneja: Juanan Pérez, Lauren, Chus, Alberto Tendillo (Luis Enrique, min. 74), Ricardo, Jorge Veintimilla (Héctor Oliver, min. 46), Lucas González (Panadés, min. 63), Sergio Boix (Claudio, min. 74), Álvaro Traver (Vinicius, min. 63), Brayan, Adama. Gandía: Christian Flores, Óscar Bertó, Ardevínez, Checa, Rafa Mella, Marcos Blasco, Escudero, Iván Bueno (Álex López, min. 76), Víctor Segura (Pablo Madrid, min. 68) Lolo Ivars y Álex García (Joaquín, min. 84). Gol: 0-1. Min. 35: Alberto Escudero. Árbitro: Rafael Bueno Miralles (Baix Maestrat). Amonestó a los locales Chus y Vinicius; y a los visitantes Caballero, Lolo y Joaquín. Campo: El Arco Entrada: 400 espectadores. Utiel – Villarreal C (1-0) El Villarreal C sigue sin encontrarse. El equipo de Jandro Castro también ha entrado en una peligrosa espiral de malos resultados que le están hundiendo en la parte baja de la tabla clasificatoria. En esta ocasión los vila-realenses fueron incapaces de levantarse tras el golpe recibido en el minuto 17 cuando Moisés Eboko les asestó el duro golpe. Quedaba mucho tiempo por delante, pero la escuadra de la Plana vio como otra vez todo se le volvía muy grande y difícil de superar. Dos derrotas consecutivas que empiezan a pesar como una losa. Es cierto que los muchachos de Castro lo intentaron, pero con mucha inocencia en los metros finales frente a rivales de mucho potencial. El próximo domingo los vila-realenses jugará en el Mini Estadi contra un Gandía que llegará tras ganar en Soneja. Ficha Técnica: -1- Utiel: Robert Micu; Emilio, Chuso, Esteban, Moisés Eboko (Álex Pastor, min. 80), Cuixart (Dani Martínez, min. 5), Romera, Pablo Jiménez, Germán Blay (Víctor García, min. 80), Climent y Álvaro Blasco (Dani Pérez, min. 65). -0- Villarreal C: Kike Bartual; Alejandro Alcira (Baladia, min. 86), Anton Efremov, Joan Ruiz, Richard Franco, Facundo Viveros, Giovanni Rodríguez (Bachuri, min. 67), Christian Ferreres (Mario Linares, min. 74), Enric Martínez (Sergio Hinojosa, min. 74), Unax del Cura y Pau Navarro. El gol: 1-0. Min. 14: Moisés Eboko. Árbitro: Francesc Bañó Solera (Valencia). Amonestó al local Romera; y a los visitantes Joan Ruiz, Facundo Viveros, Mario Linares y Unax del Cura. Campo: La Celadilla. Entrada: 250 espectadores.