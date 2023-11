Sergio García Dols no ha tenido suerte en el circuito de Cheste. En casa, ante su gente, el piloto burrianense quería dar una alegría al Pons Racing en su despedida de los circuitos, pero apenas ha estado cuarto curvas en carrera. Partía 13º en parrilla y en modo remontada, ya 11º, el italiano Celestino Vietti se ha cerrado en la plena trazada y el rookie del año en Moto2, que iba por dentro, no ha podido esquivarlo, saliendo despedido por encima de la moto. Tremenda volada y, ya sobre el asfalto, ha sido embestido por Izan Guevara. Afortunadamente, el burrianense se ha puesto en pie, pero ya no ha podido seguir en carrera.

La caída de Izan Guevara y el sustazo de Sergio García Dols



Afortunadamente, ambos pilotos están conscientes

Balance del debut en la categoría

Sergio cierra su primera campaña en la categoría intermedia 15º, con 84 puntos. El murciano Fermín Aldeguer ha impuesto su ley de principio a fin y se ha hecho con su cuarta victoria consecutiva en un final de curso espectacular. El valenciano Aron Canet, compañero de Sergio García, ha sido segundo, completando un podio totalmente español el madrileño Alonso López, tercero.