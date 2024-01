El Dakar 2024, que arranca este viernes 5 de enero, se disputará por quinto año consecutivo de forma íntegra en Arabia Saudí. Concretamente desde Al-Ula hasta Yanbu, con doce etapas (una de ellas dividida en dos) y una prólogo, para un total de 7.891 kilómetros de duro recorrido. Ese es el panorama que se encontrarán los participantes de la 46ª edición del considerado rali más exigente del mundo, entre los que habrá una pequeña representación de la provincia de Castellón.

Sobre la moto estará Joan Barreda, el que se jugará los cuartos entre dunas y buscará sumar nuevos triunfos de etapa para seguir haciendo historia; en los camiones y centrados en el buen desarrollo de las máquinas dos mecánicos de la talla de Carlos Solano y José Manuel Pellicer; y esperando su asistencia médica en caso de necesitarla y también para recuperar el cuerpo tras largas etapas el fisioterapeuta y osteópata Jordi Zaragozà.

Joan Barreda

A sus 40 años parecía que no volvería al Dakar, pero una llamada del equipo indio Hero Motorsports Team Rally le ha llevado de nuevo hasta Arabia Saudí. «Mi etapa con Honda había terminado y Hero me propuso un proyecto muy bonito e ilusionante. Especialmente porque quieren que lidere el desarrollo de la moto y los aspectos de navegación de cara al futuro. Eso es lo que más me ilusiona. Cuando me propusieron el proyecto, primero les dije que quería priorizar mi recuperación antes de aceptar (sufrió la rotura de un dedo del pie y una vértebra el año pasado)», explica.

El de Torreblanca es el piloto en activo con más victorias de etapa en moto, con un total de 29, y está a tan solo cuatro de alcanzar el récord de 33 que tienen Peterhansel y Despres. La de este 2024 será su décimo cuarta edición del rali, de las que ha sido capaz de completar siete.

«Hemos realizado muchos test en Namibia, España, Marruecos y Estados Unidos para acumular muchos kilómetros a lomos de esta moto. La moto ya ha demostrado que puede ser competitiva y voy al Dakar con muchas ganas y lleno de motivación», confiesa Barreda.

Jordi Zaragozà

Al fisioterapeuta y osteópata de Torreblanca Jordi Zaragozà estar en el Dakar no le pilla tampoco de nuevo. Estuvo por primera vez en 2012 formando parte de Husqvarna con Barreda, equipo con el que completó dos ediciones; luego participó en siete ocasiones con Honda --todo en motos--, una con Iveco en la modalidad de camiones, otra con Yamaha también en motos y esta temporada 2023/24 fichó por KTM para el Mundial y seguirá ayudándoles ahora en el rali. «Trabajar con grandes equipos y grandes pilotos es muy satisfactorio y me permite seguir mejorando en mi trabajo porque yo sigo estudiando e investigando. De hecho, desde hace cinco año estoy centrado en mejorar la visión en el mundo del deporte», detalla.

El torreblanquino, que tenía un centro deportivo al que Barreda empezó a ir con apenas 4 años, cumplirá los 52 años el próximo día 13, jornada de descanso en el Dakar de este 2024. Su vida siempre ha estado ligada al deporte y, también como preparador físico, ha llevado a cabo muchos entrenamientos con pilotos, siendo uno de los casos más gratificantes la recuperación de Stefan Everts. «Había sido cuatro veces campeón del Mundo y sufrió una grave lesión de rodilla por la que le dijeron que no volvería a subirse a una moto. Pero después de año y pico de recuperación, logramos que ganara seis más», recuerda.

Carlos Solano

Se interesó por el mundo del motor desde muy niño porque en su casa se vivía ambiente de trial, pero fue cuando conoció al piloto y mecánico profesional de la Vall d’Uixó Fernando Prades Picolo cuando empezó a introducirse en el mundo de la competición con apenas 15 años. El borriolense compitió en el Dakar sobre una moto en numerosas ocasiones pero este 2024 cumplirá su noveno rali como mecánico. «Se vive de forma totalmente diferente siendo piloto o mecánico, pero me siento afortunado por haber estado presente en ambas disciplinas», reconoce el asistente en el equipo Honda oficial.

En estos años Carlos Solano ha trabajado con pilotos como Paolo Ceci (2016), el propio Joan Barreda (de 2017 a 2022) y Ricky Brabec (2023 y 2024) en el Dakar, «pero también he estado en carreras sueltas del Mundial de rali con Paulo Gonçalves, Michael Metge y Nacho Cornejo».

Lamentablemente, el fallecimiento del piloto portugués en 2020 tras un accidente en el Dakar es, sin lugar a dudas, el peor recuerdo para el borriolense, aunque el dolor queda compensado con los triunfos. «El mejor momento esperaba que hubiese sido la victoria de Barreda cuando trabajábamos juntos pero no llegó y, aunque no fue Joan, dos llegó como equipo en 2020 con Ricky Brabec y en 2021 con Kevin Benavides», señala.

José Manuel Pellicer

Su nombre va unido indiscutiblemente a la palabra Dakar ya que fue uno de los pilotos de la provincia de Castellón con más participaciones en la categoría de motos. Pero, desde hace un tiempo, dejó de pilotar para ayudar en la formación también como deportistas de sus dos hijos, Alfredo y Manuel, quienes ya despuntan en el mundo del motor.

Hace apenas un par de semanas le llamaron desde el equipo XRaid Experience porque buscaban un mecánico. Le conocían porque Pelli llegó a competir con ellos y, deprisa y corriendo, se dejó el trabajo hecho, se preparó las cosas y voló a Arabia Saudí. «Esto es muy diferente a cuando yo competía, hay un montaje enorme y tengo claro que nos lo vamos a pasar muy bien», comenta el de Càlig.

Joan Barreda, Jordi Zaragozà, Carlos Solano y José Manuel Pellicer, cuatro hombres que, con distintos roles y en distintos equipos, llevan el nombre de Castellón hasta Arabia Saudí. Hoy, pistoletazo de salida con la prólogo en Al-Ula (158km).