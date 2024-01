Pau Gasol aseguró este jueves que el ejemplo de Ricky Rubio, quien anunció su retirada de la NBA hablando además sobre sus problemas de salud mental, ayudará a muchas personas que pasan por situaciones similares. "Tu valentía y fuerza ayudará a muchísimas personas. Estamos contigo, Ricky", escribió Gasol en X (la red social antes conocida como Twitter). También Marc Gasol saludó en X el emotivo mensaje de despedida de Rubio con un gif de Leonardo DiCaprio aplaudiendo en la película 'El lobo de Wall Street' (2013).

Tu valentía y fuerza ayudará a muchísimas personas. Estamos contigo, Ricky ❤️ — Pau Gasol (@paugasol) 4 de enero de 2024

Tras doce temporadas en la NBA, Rubio, quien se encuentra de baja por salud mental desde el pasado verano, anunció este jueves que su trayectoria en la NBA "ha llegado a su fin". El comunicado de Ricky llegó poco después de que la cadena ESPN informara este jueves por la mañana del acuerdo entre los Cleveland Cavaliers y el jugador español para la rescisión de su contrato. El base abordó asimismo en su escrito los problemas de salud mental por los que ha pasado recientemente.

"El pasado 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente fue a un lugar oscuro. De alguna forma sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no tenía la situación bajo control. Al día siguiente decidí parar mi carrera profesional", detalló Rubio en su comunicado. "Un día, cuando sea el momento adecuado, me gustaría compartir mi experiencia completa con todos vosotros para que pueda ayudar a apoyar a otros que pasan por situaciones similares. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo privado por respeto a mi familia y a mí mismo mientras sigo trabajando en mi salud mental. Pero estoy orgulloso de decir que estoy mucho mejor y mejorando cada día", agregó.