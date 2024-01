Tercera Federación | Resumen: Nefasta jornada para los representantes de Castellón

Nunca se había visto esto, pero podía ocurrir. Los cinco representantes provinciales de Tercera División cayeron derrotados. Como si se hubieran puesto de acuerdo. En la jornada sabatina hincaron la rodilla tanto el Soneja como el Roda. Y este domingo también se quedaron sin puntuar el Villarreal C, Castellón B y el Burriana. Estos dos últimos ocupan plaza de descenso de categoría.

Ontinyent-Castellón B (1-0)

Atención máxima. El Castellón B recibió un calamitoso arbitraje en El Clariano que, unido a su endeblez, se tradujo al final en una nueva derrota la cual activa las luces rojas de alarma porque el filial amarillo cae a las plazas de descenso a la Lliga Comunitat. Y eso que el partido arrancó con un filial que jugó bastante bien durante casi toda la primera parte, con un tiro al larguero de Iker Punzano (min. 32), aparte de un tremendo paradón del portero local.

Todo se complicó mucho a raíz de la tarjeta roja que en el minuto 52 le mostró el colegiado al central saguntino Luca Martin. Con un hombre menos y el Ontinyent apretando, incluso se pudo haber marcado el gol de la victoria, pero en el minuto 79 Miguel Richard puso el 1-0 con el que finalizó el partido y el Castellón B cayó en las plazas de descenso.

Ficha técnica:

-1- Ontinyent: Cristian; Chimo Reig (Adam, min. 83), David Micó, Alexandru, Rafeta; Víctor Revert (Calvo, min. 83), Diego Cambra (Miguel Richard, min. 60), Osoro, Pablo Francés (Nico Cabanes, min. 70); Ángel Cobo y Cambreta (Felipe, min. 70).

-0- Castellón B: Joseda Ospina; Álex Pons (De la Víbora, min. 83), Luca, Jorge Ruiz; Javi Jiménez (Víctor Ferrando, min. 52), Mauro Costa, Rubén Murcia (Jacobo, min. 83), Izán Llinares; Pepe Getino (Albert Núñez, min. 52), Javi Vidorreta (Germán, min. 63) e Iker Punzano.

El gol: 1-0. Min. 79: Miguel Richart.

Árbitro: José Manuel López Rodríguez (Novelda). Amonestó al local Miguel Richard; y a los visitantes Álex Pons, José Ruiz y Charly Pérez (banquillo).Expulsó con roja directa a los albinegros Luca Martín(min. 52) y Rubén Murcia (min. 83, desd el banquillo).

Torrellano-Villarreal C (1-0)

Primera derrota de la era David Albelda en el Villarreal C. La escuadra vila-realense no mereció perder, pero no creo mucho peligro en la portería del Torrellano. Los alicantinos tuvieron la suerte de anotar el gol de la victoria en la recta final por mediación de Sergio de Echevarría.

Ficha Técnica:

-1- Torrellano: José Juan; Carlos Martínez, Carlos Cerdán, De Echevarría, Jony Ñíguez, Mario Tomé, Caleb Logo (Felipe Jin, min. 84), José Daniel, Park, Manu Vicente (Juan Camilo, min. 77) y Avelino (Abubakar, min. 85).

-0- Villarreal C: Adrián Suárez; Alejandro Alcira (Ferreres, min. 82), Antón, Fran Tafalla, Hinojosa (Viqué, min. 82), Bachuri (Álex Jiménez, min. 60), Ríchard, Facundo, Adri Ruiz (Bala, min. 82), Giovanni y Enric Martínez.

El gol: 1-0. Min. 77: De Echevarría.

Burriana-Patacona (1-2)

El partido se torció a las primeras de cambio con la expulsión de Nacho Calleja (min. 5). El Patacona jugó y arriesgó más y se puso 0-2, y a última hora Álex Molés recortó la desventaja.

Ficha técnica:

Burriana: Rafa; Óscar Prats, Albert (Juan López, min. 56), Calleja, Chumillas, Miró (Txema, min. 56), Monto (Álex Molés, min. 69), Bernat (Fandos, min. 69), Palmer (Luis Marcelino, min. 78), Guimerá y Llorens.

Patacona: Diego; Luis Sancho, Adri Morales (Ferran, min. 67), Torregrosa, Cano (Aitor Ribera, min. 80), Arturo Giner (Taylor, min. 87), Soler (Borja, min. 67), Rubén, Amaro (Sanchi, min. 46), Olmedilla y Alex Pérez.

Goles: 0-1. Min. 42: Olmedilla. 0-2. Min. 65: Torregrosa. 1-2. Min. 91: Álex Molés.

Árbitro: Bueno Miralles (Baix Maestrat). Amonestó a los locales Prats, Miró y Llorens; y a los visitantes Ferran, Amaro, Óscar y Álex. Expulsó al local Calleja (m. 5).