Se acabó la racha de Novak Djokovic en el Open de Australia. Después de seis años y 2.195 días desde su última derrota en 2018, Jannik Sinner acabó con el dominio del número 1 mundial al vencerle en las semifinales de este viernes por 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3, con una exhibición de potencia y juego. El italiano disputará este domingo su primera final de Grand Slam, a los 22 años, ante el ganador de la otra semifinal entre Daniil Medvedev y Alexander Zverev.

Sinner entró en la Rod Laver Arena seguro y convencido de como debía afrontar la batalla. En 36 minutos se apuntaba el primer set cediendo un solo juego ante Djokovic. El italiano no le dió opción desde que hizo el primer 'break (2-0) para dominar con su intensidad al 10 veces campeón del torneo. Sinner no solo dominaba con su poderoso saque (82% de puntos con el primer saque) sino que al resto forzaba al tenista serbio que se veía desbordado y cometía hasta 27 errores no forzados para ceder su saque en tres de cuatro ocasiones.

El panorama poco cambió en el segundo set. Sinner mantuvo la presión, su potencia de golpes y la seguridad de su juego, con solo ocho errores no forzados para llevarse los dos primeros sets en solo 75 minutos. Impecable.

El italiano no daba tregua. Djokovic estaba desbordado. Sinner sabía el camino que debía seguir tras los últimos enfrentamientos. Le había ganado en la fase de grupos de las ATP Finals en Turín (7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Había encajado un duro correctivo de Djokovic en la final (6-3, 6-3) pero se tomó la revancha de nuevo en la Copa Davis (6-2, 2-6, 7-5).

'Match ball', salvado

Pero Djokovic se negó a salir humillado de la Rod Laver Arena, su pequeño jardín azul. El serbio aguantó el tipo, mejoró su saque, cometió menos errores y, punto a punto, mantuvo la igualdad en el marcador hasta forzar el 'tie break' que ganó tras salvar un 'match ball' (6-5). Djokovic se apuntaba el tercero y levantaba el puño ante una grada que quería más tenis.

Pero en el cuarto set Djokovic desaprovechó la ocasión de lograr el primer 'break' en el primer juego (15-40) y después cedió su saque con ventaja de 40-0 para ver como Sinner tomaba ventaja en el marcador por 3-1. El italiano ya no desaprovechó su ocasión para ganar el partido tras 3 horas y 20 minutos con un derechazo inapelable.

Sinner será el quinto tenista italiano de la historia en jugar una final de Grand Slam después de Nicola Pietrangeli (4 veces en Roland Garros 1959-61 y 64), Giorgio de Stefani (1932, en Roland Garros)´, Adriano Panatta (1.976, también en París) y Matteo Berrettini (2021, en Wimbledon). Hasta el momento solo Pietrangeli acabó ganando el título en 1959 y 1960.