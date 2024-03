Resumen Tercera Federación | El Roda vuelve a sonreír y el Burriana cae goleado

Las alegrías duran menos que las tristezas. El Burriana, que el miércoles ganó en el campo del Levante B, salió escocido este sábado de su visita al feudo del Elche B, hincando la rodilla y encajando un duro 3-0. Por su parte, el cielo se le abrió de par en par al Roda. Los gualdinegros recibían la visita del Patacona y, al final, lograron sumar tres puntos muy importantes. Goles postreros los anotados primero por Marc Cosme y después por Iván Agudo.

Carrera larga e intensa entre el visitante Rubén Asaf y el lateral local Alberto Ramos. / Juan Francisco Roca

Este domingo es el turno para el Villarreal C y para el Soneja. Ambos se verán las caras en El Arco a partir de las 17.00 horas. Un atractivo duelo provincial entre dos equipos bien armados. Los del Alto Palancia llegan a esta cita después de haber encajado dos derrotas consecutivas. El segundo filial amarillo está más entonado y quiere dar un zarpazo en el feudo de la escuadra ‘taronja’. Arbitrará el valenciano Sergi Quiles Quesada.

Roda-Patacona (2-0)

Dominó mucho el Roda ante un voluntarioso Patacona que, dentro de sus posibilidades, aguantó bien durante muchos minutos e incluso puso en serio compromiso la portería de Jorge Rives en una primera parte en la que la expulsión del portero visitante (el vilavellero) Guillem Joan Badenes le dificultó más las cosas al equipo de Alboraia. El jarro se acabó rompiendo de tantas veces que fue a la fuente, aunque el primer gol se demoró 72 minutos y lo anotó el desatascador Marc Cosme, que saltó al campo en el descanso.

El Patacona no marcó de milagro en el minuto 5 cuando Rubén Asaf se quedó solo como la una ante el meta Jorge Rives, pero remató fuera. Poco a poco el dominio se fue decantando para el Roda, pero sin acabar de llegar con claridad porque su rival estaba bien posicionado en el campo y serio en defensa. Con otro susto en la portería vila-realense se llegó al descanso.

El jugador visitante Adrián Amaro intenta controlar el balón ante la presión de Borja Gómez. / Juan Francisco Roca

Apretó de lo lindo el equipo de Santi Martínez en los segundos 45 minutos. Se buscaba la fórmula para desactivar la defensa valenciana. Tardó mucho. El 1-0 no llegó hasta el minuto 72 y llevó el sello de Marc Cosme, ese goleador que parece que no está en el campo, pero cuando le llega el balón el peligro es seguro. No se acabó de cerrar el partido. El gol de la sentencia lo firmó el extremo castellonense Iván Agudo. Fue el 2-0 en el minuto 92.

Al final, después de cuatro derrotas seguidas, volvió a salir el sol para el Roda. Su próxima cita será el viernes próximo en el campo del Castellonense en el campo Antonio Escuriet, a partir de las 18.30 horas.

Ficha técnica: -2- Roda: Jorge Rives; Luismi Ruiz (Christian, min. 75), Ángel Ortega (Coto, min. 75), Ramos, Borja Gómez, Meseguer (Marc Cosme, min. 46), Martí Prera (Iván Agudo, min. 65), Galas (Mati Mestre, min. 94), Chavero, Aaron Gallego y Rafa Ríos. -0- Patacona: Guillem Joan; Luis Sancho, Adrián Morales (Iván Llorens, min. 78), Iván Torregrosa, Sergi Soler (Cano, min. 62), Asaf, Toni Gabarri (Castañeda, min. 62), Amaro (Salas, min. 78), Olmedilla, Sanchidrián (Diego Llamazares, min. 33) y Álex. Goles: 1-0. Min. 72: Marc Cosme. 2-0. Min. 92: Iván Agudo. Árbitro: Pablo García Archilés (Castellón). Amonestó a los locales Luismi, Ortega y Meseguer; y a los visitantes Torregoresa, Asaf y Cano. Roda al Guillem José (min. 32) con roja. Campo: Ciudad Deportiva Pamesa. Entrada: 100 espectadores.

Elche B-Burriana (3-0)

Un sólido Elche B no le dejó ninguna opción a un Burriana que encajó muy pronto el primer gol, luego intentó jugarle de tú a tú a un equipo envalentonado y atrevido, pero sin suerte. El empuje del filial franjiverde le permitió llegar muy fuerte en la recta final que fue cuando sentenció al equipo de Óscar Calleja. El internacional Jesús Hernández abrió la lata, de cabeza, a centro de Héctor Peña. Luego Iomar amplió la ventaja de tiro cruzado, a centro de Marcos Montero, y el propio Montero puso el cierre al partido en el minuto 86. Tras ganar al Levante B, traspié frente al Elche B.

Iomar Ajouaou intenta recuperar el esférico ante la atenta mirada del alqueriense Raúl Palmer. / Elche CF

La próxima cita de los celestes que entrena Óscar Calleja será el domingo 17 en el Joan B. Planelles contra el Ontinyent, si no hay cambio de día. En un principio está fijado para ese domingo a partir de las 17.00 horas.