Grupo Neolith, líder mundial en la industria de la piedra sinterizada, acaba de acordar la integración total de su principal red de distribución en España, con el objetivo de acelerar su crecimiento en el mercado y seguir impulsando su liderazgo en Europa. Con este acuerdo, Grupo Neolith intensificará especialmente su inversión en el mercado español, donde consolidará su presencia directa y reforzará su negocio en un mercado clave para el grupo.

Esta integración es el resultado de una estrecha colaboración iniciada hace más de una década con el Grupo Joan Regada, liderada por un empresario emprendedor con gran carácter colaborativo que cuenta en la actualidad con más de 80 empleados directos; quienes en los próximos días se integrarán como parte del Grupo Neolith.

Con esta transacción, Neolith contará con 10 centros adicionales de distribución directa en España, dando cobertura a cerca de 10.000 puntos de venta, y con decenas de showrooms repartidos por toda la geografía del país. El más reciente, abierto hace pocos meses, en el prestigioso barrio de Salamanca de Madrid, denominado Living Gallery y entendido como un nuevo concepto expositivo revolucionario a cuya apertura acudieron multitud de rostros conocidos de la comunidad de arquitectos e interioristas del panorama internacional.

“Esta integración es el resultado de una gran cooperación iniciada hace más de una década, y nos permitirá acelerar nuestros ambiciosos planes de crecimiento para Iberia y Europa, saliendo beneficiado todo el canal, al reforzarse nuestro nivel de servicio directo” afirma José Luis Ramón, CEO de Grupo Neolith. “Hoy es un día de gran satisfacción para todo el Grupo Neolith, donde damos la bienvenida a todos los nuevos miembros a través de esta operación clave. Invertir en mercados tan importantes como el español, y desarrollar el mercado europeo desde el punto de vista de negocio, innovación y sostenibilidad, es y será siempre nuestro mayor compromiso”, añade

Para Daniel Sánchez, Chief Commercial Officer y Vice President Europe de Grupo Neolith, la operación “supone un antes y un después para nuestro negocio directo en España. Un mercado en plena ebullición de la demanda. Esta integración, junto con el resto de partners en el mercado de Iberia, arroja unas perspectivas excelentes de crecimiento, proyectando unos niveles récord de facturación por encima de los 40 millones de euros, impulsadas por una fuerte demanda de Neolith en múltiples aplicaciones, especialmente de la decoración de cocinas, baños y en el diseño de interior, nuestros baluartes icónicos, pero donde también fachadas, revestimientos, tanto interiores como exteriores, han visto un crecimiento exponencial en los últimos años”, Además, “el mercado español ha sido siempre un mercado pionero, vanguardista y generador de tendencias y al que siempre ha observado el resto del mundo, y desde donde la compañía ha consolidado toda su experiencia e impulsa un robusto modelo de negocio”

Como consecuencia de esta integración, Joan Regada se integrará en la estructura del Grupo como Managing Director Iberia, liderando el negocio de Neolith en los mercados de España, Portugal y Andorra, quién comenta que “siempre he creído en el valor del Grupo Neolith y para mí hoy es un orgullo integrar nuestro negocio. Neolith fue un sueño para capturar un mercado que no existía hace 12 años y me enorgullece ver que donde pusimos todos los esfuerzos durante tanto tiempo, hoy continúan con esta integración. Un gran reto que demuestra el espíritu colaborativo que siempre he compartido del Grupo Neolith”. Joan Regada, continúa diciendo que “esta integración nos permitirá acelerar nuestro crecimiento en las múltiples aplicaciones, para seguir haciendo de Neolith la marca preferida de miles de profesionales y usuarios finales, en multitud de proyectos y en todas las definiciones y variables posibles que Neolith ofrece “.