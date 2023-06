La alcaldesa en funciones y presidenta local del PP de Castelló, Begoña Carrasco, ha asegurado este lunes, en el transcurso de la reunión con los miembros del Comité Ejecutivo Local para valorar «el resultado histórico» de las pasadas elecciones del 28-M, que ahora «nos vamos a volcar en formar el mejor gobierno local de la ciudad».

Carrasco ha destacado su interés en trabajar para que Castelló «tenga un gobierno de todos y para todos, que sea estable, moderado y alejado de la confrontación política». «Vamos a apostar por lo que nos une y no por lo que nos separa, se acabó el revanchismo y el sectarismo», ha proseguido la líder popular, quien aseguró que pondrá la lupa en dar solución a los problemas de la capital y su gobierno no dedicará esfuerzos en cuestiones que hasta ahora solo han respondido a intereses ideológicos y no al interés común de la ciudad.

Máximo apoyos

Por este motivo, abrirá en las próximas horas una «ronda de contactos con todos los grupos políticos con vistas a explorar acuerdos de ciudad». Lo hará con los partidos que cuentan ahora, y tras las elecciones, con representación municipal en el consistorio de la Plana --PSOE, Compromís y Vox-- y comenzará por los socialistas ya que es la formación que cuenta con mayor representación, al igual que hará Carlos Mazón en les Corts a partir de este martes. Para Carrasco, en el PP «entendemos que hay cuestiones y asuntos que superan el ámbito de los programas electorales, objetivos que son de ciudad y que entendemos que deben contar con los máximos apoyos». «Por eso, nuestra propuesta siempre va ser de mano tendida por el bien del conjunto de la ciudadanía y al PP siempre nos van a encontrar en los pactos y en la suma de aquellos asuntos que sean buenos para la ciudad», ha proseguido en la reunión.

Uno de cada tres vecinos

La futura alcaldesa de Castelló que será investida como el próximo 17 de junio por la mañana, ha agradecido, asimismo, el trabajo realizado por el Comité Ejecutivo Local así como por los más de 300 apoderados e interventores que estuvieron a pie de urna durante toda la jornada electoral.

«Uno de cada tres castellonenses dio su confianza al PP y estos apoyos sitúan al partido con una ventaja de más de 6.000 votos respecto a la segunda opción más votada y casi triplica al tercer partido con representación en la próxima corporación municipal», ha concretado Begoña Carrasco.

Las prioridades

Finalmente, ha recordado que entre sus prioridades más inmediatas que llevará a cabo se encuentran aspectos como la bajada de impuestos para ayudar a las familias; un plan de choque para mejorar la limpieza, la iluminación y la seguridad de las calles; la recuperación del doble topónimo; o la defensa de los intereses de Castelló para mejorar servicios públicos como es la sanidad.

Las citas clave

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Castelló se reunirá el 12 de junio para organizar y determinar los turnos de palabra del acto de la toma de posesión que se celebrará el día 17 por la mañana.

El 14 de junio --el miércoles de la semana que viene-- tendrá lugar el pleno obligatorio de trámite para aprobar el acta de la sesión anterior y se pondrá fina a todas las sesiones plenarias de este mandato.

La primera labor que tendrá que realizar el nuevo ejecutivo local a partir del 17 de junio será la convocatoria de un pleno para realizar el sorteo de las mesas electorales para las elecciones generales del 23-J.