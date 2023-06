La alcaldía y el gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs no se decidirán hasta el último momento. El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha informado este martes por la mañana en rueda de prensa que la asamblea general del partido (celebrada la noche del lunes) ha decidido por unanimidad que se votarán a sí mismos en el pleno de investidura del sábado, una decisión que abre un amplio abanico de posibilidades y posibles sorpresas de última hora.

El secretario general del partido, Josep Compte, dijo que “la pelota en este momento está en el tejado de otros, nosotros ya hemos definido nuestra decisión”.

Compte aseguró que no entrarán en un equipo de gobierno en el que Vox forme parte, porque por mayoría así lo ha decidido la asamblea. “Ya decidimos no entrar en anteriores legislaturas en el equipo de gobierno al estar Podem, que era un extremo, y ahora, también por mayoría de los asistentes en la asamblea se ha decidido que no queremos gobernar en un equipo de gobierno donde esté la extrema derecha”, indicó.

El secretario general del PVI indicó que “nuestra postura calla bocas”, en referencia a los rumores que indicaban que habían pactado con PP y Vox.

Guillem Alsina o Maria Dolores Miralles serán los alcaldes

La decisión del PVI deja en el aire quién gobernará Vinaròs en los próximos cuatro años, pero aclara que la alcaldía es solo cosa de dos: o la ostentará Guillem Alsina (PSPV) o lo hará Maria Dolores Miralles (PVI). El popular Juan Amat queda, salvo una sorpresa de última hora, ya descartado para ser alcalde al perder los dos votos del PVI. Podría obtener 9 votos (los 7 del PP y los 2 de Vox), pero no serían suficientes, ya que Alsina ya tiene 10 votos confirmados (9 del PSOE y 1 de Compromís). Y María Dolores Miralles, que ahora en principio parte con solo 2 votos, los de su partido, podría obtener también los del PP (7) y Vox (2) si esta formación así lo decide y acepta además quedar fuera del gobierno.

Posibilidades de gobierno

Las posibilidades de gobierno en estos momentos son varias. La más factible es un gobierno de PSPV y Compromís en minoría. Otra posibilidad es un gobierno PP y PVI con el apoyo de Vox en la investidura, pero fuera del gobierno. Un gobierno PSPV-PVI-Compromís parece más difícil, ya que el PSPV es la fuerza más votada y debería ceder y votar a María Dolores Miralles como alcaldesa. Compte dijo al respecto que “yo ya he trasladado nuestra decisión tanto al PSOE como al PP, y a partir de ahora ellos son quienes deben decidir lo que harán. La decisión de la asamblea es firme y por lo tanto, quien quiera llegar a un acuerdo con nosotros ya sabe que Maria Dolores Miralles debe ser alcaldesa los cuatro años”, dijo Compte.

Estabilidad

Preguntado Compte sobre el porqué se ha decidido esta postura y no entrar en un gobierno en un sentido u otro para dar estabilidad de gobierno en los próximos cuatro años, el secretario dijo que “somos un partido local e independiente, y la única vez que no votamos a nuestro candidato en las elecciones del 2011, las urnas nos castigaron, por lo tanto creemos que nuestro votante quiere que no nos decantemos a un lado o a otro”.

“Creo que el futuro de Vinaròs está igualmente en buenas manos. Maria Dolores Miralles, alcaldesa. Lo tenemos claro”, indicó.

Más negociaciones

Tras la decisión del PVI, se prevé que esta semana sea intensa en cuanto a reuniones de los diferentes partidos implicados. “Nuestro teléfono está abierto para reunirnos con quien lo desee y hablar de lo que haga falta. Hasta el viernes por la noche hay tiempo, pero la decisión de la asamblea no variará”.

Compte explicó que el PVI se ha reunido estos días con socialistas y populares a petición de estas formaciones, y que no lo hicieron con Vox ni Compromís al no haberlo solicitado. “Debatimos con respeto y un clima bueno con los dos partidos”, concluyó.