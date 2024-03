Participa en el concurs escolar 'Els drets humans davant els reptes del món actual'

El Consell Valencià de Cultura recorda que la data límit per a enviar els originals de literatura i dibuix per a l’edició d’enguany del concurs escolar, dedicat als Drets Humans (en concret, el títol és Els drets humans davant els reptes del món actual) és el 15 de març.

Imatge de la presentació dels premis literaris i de dibuix. / Mediterráneo

Conmemoració

Conmemorem estos mesos el 75é aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. La va proclamar l’ONU al desembre de 1948. Es tracta d’un text quasi ideal, fruit de les Guerres Mundials del segle XX, amb el qual s’aspirava a donar valor jurídic universal a una sèrie de drets de les persones i a evitar la discriminació per raó de raça, religió, sexe, origen nacional o social, etc. Però des del principi la interpretació de les paraules de la Declaració va divergir per raons culturals i polítiques. A més, el pas del temps ha obert el camí a la valoració d’altres drets: per exemple, el dels migrants, els derivats de la irrupció de la intel·ligència artificial o d’internet, la distribució de la riquesa, entre altres.

Presentació dels originals

El Consell Valencià de Cultura considera d’interés que els escolars es pronuncien sobre estos assumptes. Cada un des del seu punt de vista, amb tota la llibertat, a través de la pintura o de la literatura: què pensen dels drets humans, si han de ser universals o no, relatius o no, si se n’han d’afegir més als de la llista de 1948, i quins serien.

Fins al 15 de març es poden enviar els textos o els dibuixos al Palau de Forcalló, carrer Museu, 3, València 46003.

Tota la informació sobre el concurs escolar està en la nostra web: https://cvc.gva.es/concurs-escolar-literari-i-de-dibuix/