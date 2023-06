"La 5ª edición del MGPI apuesta por la exposición de casos reales"

¿Qué diferencia este posgrado de otros sobre procesos industriales?

-R: El enfoque y contenido del máster es de 360º de los procesos industriales: dirección, gestión de la producción, calidad, cadena de suministro, seguridad y medio ambiente, recursos humanos, gestión de proyectos, gestión de mantenimiento, innovación y mejora continua, digitalización… Es un máster muy completo que introduce o complementa los conocimientos necesarios para su desarrollo profesional en la empresa.

-V: La diferencia fundamental es la cercanía a la realidad. Este máster no solo se centra en el marco teórico de las asignaturas, sino que también lo acompaña la parte real de las industrias, gracias a los profesionales en activo que vienen a impartir clases. Esto, junto a la diversidad profesional del alumnado, proveniente de distintos sectores y diferentes puestos de trabajo, hacen muy enriquecedor el desarrollo de las clases.

La próxima edición, que serála quinta, se desarrollará desde el próximo mes e octubre a junio del 2024

¿Qué aporta al desarrollo profesional de los participantes?

-R: A los alumnos recién titulados que tienen que incorporarse al mercado laboral, el máster les proporciona una visión y conocimientos muy útiles que, sin experiencia laboral previa, son muy difíciles de adquirir y que además suponen un valioso complemento a su base teórica. Asimismo, a los profesionales del sector, el máster les aporta conocimientos de otras áreas en las que no poseen experiencia, de modo que se actualizan al state-of-the-art de la industria, y también les aporta know how de el modo qne funcionan los procesos de la empresa en numerosos sectores.

-V: Los profesionales en activo, docentes del máster, acercan la realidad, las diferentes experiencias en sus puestos de trabajo y las dificultades que se han encontrado, así como las soluciones adoptadas en cada una de ellas. Esta es la parte que los alumnos más valoramos, puesto que salimos de los grados universitarios con un gran conocimiento teórico, pero, una vez nos incorporamos al mercado laboral industrial, estamos muy verdes.

¿Cómo se aborda la parte práctica en la formación?

-R: Cada generación de alumnos de este máster nos ha transmitido que la parte práctica les aporta mucho valor y la dirección del máster, junto con todo el profesorado, hemos ido proporcionándole a la formación un enfoque más práctico a cada edición, adaptándonos al feedback del alumnado.

-V: Cabe señalar que realizamos trabajos prácticos sobre las industrias en las que trabajamos, a través del cuestionamiento y abordaje de temas que no nos hemos planteado durante nuestra vida laboral y aportando soluciones que posteriormente son trasladables a nuestras empresas. Si no nos encontramos trabajando en ese momento, el profesorado nos traslada casos prácticos con lo que podemos realizar el ejercicio. Más: www.fue.uji.es/procesosindustriales.