"La inteligencia emocional es clave en la labor profesional"

¿Por qué es necesario incorporar factores emocionales en las estrategias empresariales?

En primer lugar, por una razón básica: el mayor valor de una empresa son las personas y, por lo tanto, la gestión de las emociones es un factor fundamental para el éxito y, en segundo lugar, porque las empresas del futuro (y muchas del presente) ya no venden solo "producto", venden servicio. Hoy en día casi todas las empresas pueden vender buenos productos, pero únicamente las empresas excelentes son capaces de vender buenos servicios.

¿Cómo incide la dimensión emocional de un individuo en su desempeño profesional?

En el desarrollo de nuestras actividades laborales nos encontramos continuamente ante la necesidad de tomar decisiones y es ahí, precisamente, donde la Inteligencia Emocional ha resultado clave a la hora de formar a trabajadores/as competentes. Habitualmente se piensa que una persona competente a nivel emocional es un trabajador/a agradable, simpático, etc., pero no es así, ser inteligente a nivel emocional implica ser capaz de tomar buenas decisiones en situaciones emocionalmente complejas y es ahí donde la Inteligencia Emocional es clave.

¿Cómo ha evolucionado el ‘coaching’ organizacional?

Es innegable que el concepto coaching ha inundado nuestra sociedad a todos los niveles y cada vez se escucha más. Eso ha causado que, en cierto modo, se haya banalizado esta disciplina. No obstante, en el ámbito organizacional, la rentabilidad que han demostrado tener las buenas intervenciones para gestionar personal ha propiciado que exista una tendencia creciente en el uso del coaching, no solo en grandes empresas, sino también en pymes y pequeños negocios. Supongo que se trata de elegir buenos/as profesionales con una formación sólida y contrastada como es el caso de este máster.

¿Por qué recomendaría cursar este máster?

En primer lugar, por la calidad de sus docentes. Son casi diez años ofreciendo una formación que ha demostrado su calidad y se ha posicionado como uno de los másteres de referencia a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, lo recomendaría por su metodología única. Durante todos estos años hemos desarrollado una metodología de aprendizaje basada en la experiencia y en el éxito. Todas estas características y cualidades específicas hacen de este programa una experiencia verdaderamente transformadora. Finalmente, también lo aconsejaría por la calidad de nuestros alumnos/as. Sin duda el "activo" más importante del máster son ellos y ellas, personas que acuden al máster desde diferentes ámbitos y que lo enriquecen aportando mucho valor a nuestra formación. Los interesados en obtener más información sobre este máster pueden encontrarla en: www.fue.uji.es/masterinteligenciaemocional.