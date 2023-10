"Con el máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación he podido afrontar el mundo laboral con éxito"

¿Por qué elegiste este máster?

Durante mi carrera en Comunicación Audiovisual me sumergí en asignaturas relacionadas con la comunicación corporativa, el branding y el márketing, lo que despertó mi interés en este campo. Esta pasión me llevó a buscar una formación más especializada, y este máster encajaba perfectamente con mi visión de futuro. Este programa me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral con confianza. Además, la modalidad en línea se adaptó a mi situación, ya que me permitió trabajar por las mañanas mientras me centraba en mis estudios por las tardes.

¿Qué aportó a tu formación?

Me ha brindado conocimientos especializados en áreas clave de la comunicación, como estrategias de comunicación, márketing digital, gestión de la reputación corporativa y medios digitales. Además, me ha dotado de herramientas prácticas y habilidades aplicables directamente al ámbito laboral de la comunicación. Por último, el hecho de que tenga la posibilidad de hacer prácticas en empresas me ha aportado mucho en todos los niveles. Hice las prácticas en el departamento de comunicación de una multinacional donde además de poder aplicar los conocimientos adquiridos pude ver cómo es trabajar en un departamento de tal calibre.

¿Qué aspectos destacarías?

La metodología de evaluación del máster es un aspecto que realmente valoro. En lugar de depender únicamente de exámenes finales, el programa se centra en tareas prácticas para cada tema. La organización del máster con una asignatura al mes facilita la gestión del tiempo, especialmente para aquellos que están trabajando. A pesar de ser un máster on line, la comunicación con los profesores es muy cercana y se crea un dialogo constante entre profesor-alumno. Por último, el máster cuenta con una beca de colaboración remunerada en el departamento de comunicación, que es una oportunidad excepcional de acercarse al mundo laboral. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de esta beca y me aportó mucho a nivel académico y profesional.

¿Por qué lo recomendarías?

Considero que es un máster que aporta los conocimientos necesarios para poder adentrarse en el mundo laboral con más facilidad. Además, el contar con tres itinerarios distintos (Dirección estratégica de la comunicación, Creación y producción transmedia y Periodismo y comunicación política en la era digital) hace que sea muy versátil y puede encajar con una gran variedad de perfiles. El enfoque del máster creo que es una elección sólida para aquellos que buscan una formación en comunicación que sea relevante, práctica y adaptable a las demandas cambiantes de la industria.

¿Qué aplicaciones prácticas has encontrado?

Una de las experiencias más enriquecedoras es la oportunidad que me brindó la coordinadora de prácticas. Gracias a su orientación y apoyo, he logrado ingresar al mundo laboral con éxito. Actualmente, formo parte del departamento de comunicación de una emocionante startup tecnológica llamada Arkadia Space.