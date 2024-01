¿Qué habilidades son necesarias en la dirección de proyectos?

Evidentemente, muchas. Aparte de las habilidades técnicas y metodológicas está claro que las habilidades directivas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y gestión de conflictos, entre otros, son clave para que un proyecto se realice con éxito. Aún hoy en día se tiende a subestimar la importancia de las llamadas softskills, pero nuestra experiencia profesional nos ha demostrado que son justo las habilidades que pueden marcar la diferencia, tanto en los resultados empresariales como en el clima del equipo.

¿Por qué es clave cursar un posgrado de estas características?

Un posgrado de este tipo se convierte en el campo de ensayo perfecto para gestionar proyectos y liderar equipos. Sabemos que la formación universitaria o académica suele ser sólida y científica, pero no siempre es práctica. Sabemos que en la actualidad la formación académica va evolucionando, pero, aun así, este posgrado aporta habilidades específicas y muy prácticas. En la parte de las habilidades directivas partimos de un 20% de teoría y un 80% de práctica, por lo que aportamos herramientas para la gestión de los equipos que se pueden aplicar desde el minuto cero.

¿Qué destacarían como puntos fuertes de este curso de experto?

Como hemos comentado antes, el hecho de que sea muy práctico es uno de los puntos fuertes. También compartimos muchos ejemplos reales basados en nuestra experiencia como expertos en liderazgo en distintas empresas y diversos sectores. Tenemos mucho rodaje con equipos y líderes que trabajan bajo altos niveles de exigencia y estrés, con directores de proyecto que tienen que solucionar multitud de conflictos, etc., por lo que podemos aportar una multitud de diferentes soluciones a los problemas que plantean.

¿Cuál es la metodología que se emplea en el curso?

Nuestro enfoque metodológico se basa en que la formación tiene que ser amena y útil. Nuestra metodología está basada en la experiencia, en el learning by doing, en los ejemplos reales, etc. Los asistentes adquieren herramientas sencillas y efectivas, ya que hemos visto que es la mejor manera de que la gente, después, aplique esas herramientas en su día a día. Eso, justamente, es lo que nos interesa, que los asistentes lleven esa formación a su puesto de trabajo, ya que es ahí donde va a tener un impacto real. El programa académico incluye el abordaje de las presentaciones efectivas; una sesión sobre el empleo y ventajas competitivas del project manager; una jornada de outdoor sobre liderazgo; una sesión sobre gestión del cambio, así como sobre la toma de decisiones, la sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC); y el abordaje de las organizaciones positivas y las personas dentro de la organización, entre muchos temas. Para más información y matrícula, www.fue.uji.es/habilidadesdirectivasproyectos.