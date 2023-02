Con la Feria de la Magdalena a la vuelta de la esquina, la expectación es máxima. Y sobre todo si el inicio de la misma es de alto voltaje. Nada menos que abrirá el telón la corrida de Victorino Martín, que quizá sea la ganadería más importante de este siglo. Si antaño cerraba la Magdalena para dejar el regusto en la afición de cara al año siguiente o con el fin de arreglar algún desaguisado, ahora abre feria.

De primeras, el toro es el protagonista, sin reservas. A caballo ganador desde el minuto uno. Es la tercera vez que la Casa Matilla anuncia en Castellón a Victorino después de un largo paréntesis y toca ya resarcirse de las anteriores comparecencias en las que, una veces por presentación y otras por un juego almibarado que traicionó la máxima de bravura de la casa, no acabó de retomar esa senda triunfal en un territorio que siempre fue feudo, así como santo y seña, de la divisa azulgrana.

«Es una corrida muy pareja y a la que le tengo mucha confianza», se apresura a señalar el ganadero. «El año pasado nos perjudicó bastante la lluvia. No fue lo lucida que pudo haber sido porque los toros bajan mucho por esas inclemencias. Pero sacó raza y se sobrepuso a los elementos, cosa que en otro encaste no hubiese sucedido así. También influyeron las espadas porque de haber matado, los toreros hubiesen cortado cinco orejas y ya hubiese cambiado el guion de la película. Este año será, a la tercera va la vencida”, afirma en modo convincente Victorino.

El ganadero ha ganado el primer round en cuanto a presentación. La corrida es la ideal para una plaza como Castellón, con ese punto por arriba de presentación en cuanto al resto de ganaderías que van destinadas a otro tipo de carteles. Para eso, el encierro está compuesto por toros cinqueños «casi en su totalidad». Un rara avis que en una ganadería como la de Victorino todavía queden toros cinqueños en un año de tanta escasez de animales con esta edad. «Me gusta que en mis camadas de saca haya aproximadamente un 40% de toros cinqueños. Creo que es lo mejor en favor del espectáculo», confirma.

Cartel rematado

Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Paco Ramos conforman el cartel de toreros que lidiarán los victorinos el domingo 12 de marzo. Una terna con la presencia de figuras, como es el caso de Ferrera o Perera. Y que ofrece una oportunidad clamorosa al torero de la tierra, Paco Ramos, que atraviesa un momento de madurez. «Me gusta el cartel, es diferente», recalca el ganadero. Y prosigue: «Por una parte están los toreros consolidados y por otra está Paco Ramos, que tiene tirón y esperemos que le sirvan mis toros y que pueda relanzar su carrera. Este año, Ferrera traspasará el récord de Ruiz Miguel en cuanto al número de corridas lidiadas de Victorino», relata.

¿Es una responsabilidad para el ganadero lidiar en la primera corrida de la feria? «¿Qué más me da abrir el serial?», responde de manera rotunda. «Lo que me preocupa es que la gente vaya a la plaza, que se emocione y viva una gran tarde de toros. A mí me gustaría ganarme la repetición en el ruedo», explica con autoexigencia el de Galapagar. Es consciente que la emoción debe aflorar y sobre su divisa recae el peso de esa tarde.

«El público de Castellón tiene memoria. Además, en los festejos populares tenemos mucho tirón y nos esperan. Cabe recordar que el año de la pandemia ya lidiamos una corrida de Victorino para recortes que fue sensacional», explica el ganadero, con una cabeza única para retener tanta información, a modo de conclusión.

La categoría de esta divisa sigue intacta. «Es emocionante ver la casta de estos toros. Cuando la corrida es nuestra, en los tendidos no se comen pipas ni se aburre nadie. Creo que este va a ser un buen año para todos», remata Victorino.

Máxima expectación

Mañana lunes comienza la tan esperada venta de entradas sueltas para la Feria de la Magdalena. El aficionado de Castellón prefiere madrugar para conseguir los mejores asientos, de ahí que se formen largas colas de taurinos que van a adquirir entradas sueltas. Las taquillas abrirán a las 10 de la mañana, pero quien lo prefiera podrá adquirirlas a través de la web de la plaza: www.plazadetorosdecastellon.es.

Este año hay tres abonos especiales: Abono para mayores de 65 años, en general de Sol, por 145 euros. Abono Joven, hasta 25 años, en Lado 1 de grada 11 a 23, que podrá adquirise a partir del 15 de febrero. Y abono Fomento de la Fiesta, que incluye las tres novilladas por 30 euros. Además, para la novillada picada habrá un precio único de 25 euros, tanto en sol o como en sombra.

El Abono Joven hasta 25 años, en lado 1 de las gradas 11 a 23, en el que se puede disfrutar de todos los festejos de la feria por tan solo 122 euros, se puede comprar con el Bono Cultural del Gobierno, cuyo límite para gastar en entradas para los toros es de 200 euros. Los jóvenes que tienen 18 años ya pueden utilizarlo en las taquillas de la plaza. J.C.