La castellonense Carmen Arrufat 'conquista' a David Broncano en la carrera por el Goya

La actriz castellonense Carmen Arrufat tiene un desparpajo impropio para su edad. Hay que recordar que la protagonista de ‘La inocencia’, que está nominada al Goya como mejor actriz revelación por su interpretación en el citado filme, no ha cumplido todavía la mayoría de edad, lo que no le ha impedido aparecer en uno de los platós más exigentes para los invitados como es el del programa ‘La Resistencia’ que presenta David Broncano.

En dicho espacio, la castellonense pudo desvelar alguno de sus secretos mejor guardados. Entre otros, la ‘cuantiosa’ cifra con la que cuenta en la actualidad en su banco: “Tengo 21,54 euros en la cuenta. Le he pedido una captura a mi madre antes de venir porque sabía que me harías esa pregunta”, relataba la joven, a lo que el entrevistador replicó de forma irónica: “A ver si tus padres te están distrayendo dinero”.

La actriz admitió que en la actualidad, tras el reciente estreno de ‘La inocencia’ vive en Madrid, pero sacó pecho por ‘su’ Castellón. Desveló que estudia en Carmelitas Segundo de Bachillerato de Latín y Griego, y que su nota media es de 9,8 sobre 10. “El secreto está en que me gusta mucho lo que hago”, afirmó, a lo que apostilló Broncano: “Y porque es de humanidades”… “La verdad es que en matemáticas, física o química soy penoso”, reconoció Arrufat.

Destapó también la actriz su faceta en la tuna, enseñando incluso al humorista a tocar la pandereta (imagen inferior). “En mi instituto, Carmelitas, es una tradición cuando pasas de Primero a Segundo de Bachiller hacerte de la tuna”, afirmó la castellonense, que no estuvo tan explícita cuando Broncano, como es habitual, preguntó por la frecuencia en la que practica sexo: “Creo que no te voy a contestar. Ya te he dicho lo del dinero”, contestó la joven con una carcajada.

El conocido humorista conductor de ‘La Resistencia’ preguntó también a Carmen por la próxima celebración de sus cumpleaños y si organizaría alguna capea. “Sí he ido a alguna con mis compañeros de clase en Castellón, aunque tampoco soy muy fan”, a lo que Broncano ironizó: “En Castellón vais loquísimos, una hora de inglés y otra de vaquillas”.

Carmen Arrufat, que comenzó el programa regalando una bolsa con preservativos al presentador –este es el producto promocional de una película que versa sobre un embarazo no deseado de la protagonista-, se ganó el cariño de Broncano, que en relación en la carrera hacia el Goya que se dirime en un par de semanas afirmó: “Voy contigo a muerte”. En Castellón también vamos con ella.

A continuación puedes disfrutar con la entrevista completa: