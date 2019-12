Macron, Johnson y Trudeau, cazados bromeando aparentemente sobre Trump | VÍDEO

La tensa cumbre de los países de la OTAN que se clausura este miércoles en Londres ha dejado un vídeo que ya se ha convertido en viral. En él se puede ver a un grupo de destacados mandatarios mundiales aparentemente bromeando sobre el presidente de EEUU, Donald Trump.

El escenario es la recepción que la reina Isabel II ofreció anoche en el palacio de Buckinham a los dirigentes asistentes al cónclave. En un corrillo se ve al primer ministro británico, Boris Johnson; al presidente francés, Emmanuel Macron; al presidente de Canadá, Justin Trudeau; al primer ministro holandés, Mark Rutte, y a la princesa Ana de Inglaterra departiendo muy animadamente.

No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day.