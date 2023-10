Belén Esteban no se corta. Desde su irrupción en la televisión, hace casi 30 años, la "princesa del pueblo" ha hecho gala de su naturalidad. Ahora, ha demostrado que no la ha perdido después de ser preguntada por la cancelación de "Cuentos Chinos", el programa de su amigo Jorge Javier Vázquez, una circunstancia de la que ha culpado a Telecinco. "Tienen el producto muy desperdiciado".

Belén Esteban ha hablado del asunto a pregunta de los periodistas. Reconoció que había hablado con Jorge Javier Vázquez tras conocerse la cancelación de "Cuentos Chinos", aunque no quiso revelar la conversación. "De lo que hablo con mis amigos no lo digo, por muy bien", afirmó. Y no solo eso. Belén Esteban no dudó en catalogar al catalán como "el mejor presentador de la historia" y culpó a Telecinco del fracaso de su última aventura, "Cuentos Chinos". "Creo que tienen el producto muy desperdiciado", señaló la "princesa del pueblo", que confía en que haya "Jorge para rato".

Cancelación de "Cuentos Chinos"

"Cuentos Chinos" fue la apuesta de Telecinco para competir con "El hormiguero". Se trataba, además, de la primera aventura televisiva de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de "Sálvame". Pese a la fuerte apuesta de la cadena y las agresivas campañas de promoción, el espacio no tuvo el respaldo de la audiencia. De hecho, apenas lograba a alcanzar la mitad de cifras que su principal competidor, Pablo Motos.

Por este motivo, Telecinco decidió cancelar el programa unas semanas después de su estreno. La noticia generó gran conmoción entre los seguidores de Jorge Javier Vázquez. El presentador había abandonado "Sálvame" unas semanas antes de su fin por problemas de salud mental. Se intuía que la noticia le había afectado mucho y que por eso había tenido que tomarse un respiro. Por eso, la preocupación cundió cuando al conocerse la noticia de la fulminante cancelación de su magazine.

Fichaje de Belén Esteban por Antena 3

De la que tampoco se conocen nuevos proyectos es de Belén Esteban. Sin duda, la madrileña era uno de los principales activos de Telecinco en la época de "Sálvame". Se trata de un personaje muy apreciado por la audiencia y también por la cúpula del programa. Por eso, desde un primer momento se especuló con que Mediaset pudiese, incluso, darle su propio programa. Pero de momento, nada se sabe del asunto.

Sí se ha especulado recientemente con que Antena 3 pudiese aprovechar el momento de confusión para tratar de fichar a la "princesa del pueblo", en una operación que recordaría a la realizada hace unos años, cuando el grupo Atresmedia aprovechó que Telecinco negociaba los derechos de emisión de "Pasapalabra" para "robarles" el formato. La audiencia terminó por darles la razón, ya que el concurso presentador por Roberto Leal es líder en las tablas de audiencia día tras día.