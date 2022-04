Seguim edificant Almassora

Fa pocs dies vam visitar l’obra acabada del trinquet i el desenvolupament dels treballs de construcció del CEIP Ambaixador Beltran (pròximament, CEIP Riu Millars). D’ací a menys de dues setmanes, el dia 30 d’abril, serà una data històrica per a Almassora, ja que, a més de celebrar-se al nostre poble la Festa per la Llengua de la comarca, tindrà lloc la tan esperada inauguració del trinquet.

Almassora fa anys que necessitava un trinquet. El necessitaven els xiquets i les xiquetes del Club de Pilota i els aficionats i les aficionades al nostre esport autòcton. I tot el municipi necessita també un espai amb caràcter multifuncional que puga servir per a fomentar l’esport, però també la cultura i qualsevol esdeveniment que ens enriquisca. La gran tasca del Club ha mantingut viva l’afició al nostre poble i ara podran disposar de les instal·lacions que mereixen.

Gràcies al treball de Compromís durant la passada legislatura, amb Susanna Nicolau com a alcaldessa i sent Xavier Trenco regidors d’Esports, es va desenvolupar un projecte pel qual fa molts anys que treballem moltes persones. Vam aconseguir el suport de la Diputació de Castelló per a les obres i fons europeus a través del projecte EDUSI.

El trinquet ja és una realitat i en aquest èxit sume també els esforços del personal tècnic del nostre Ajuntament, fonamentals en tot el procés.

Veure que, per fi, Almassora té un trinquet només pot ser comparable a veure que es construeixen els centres educatius que necessiten els almassorins i les almassorines. El Pla Edificant de la Conselleria d’Educació que encapçala el company de Compromís Vicent Marzà ja ha deixat molts fruits al nostre poble. Les obres del CEIP Ambaixador Beltran i el Santa Quitèria es troben ja molt avançades i prompte començaran també les de l’IES Álvaro Falomir. A bona marxa, estem posant fi a l’època de les aules prefabricades i garantint una educació de qualitat.

Almassora creix i avança gràcies a persones que s’esforcen perquè puguem tindre totes les infraestructures que necessita un poble com el nostre. Un esforç que dona fruits gràcies al compromís de l’administració amb l’educació, amb l’esport, amb la salut, amb tota la ciutadania i amb Almassora. Vam treballar, treballem i treballarem per seguir edificant el futur d’Almassora.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora