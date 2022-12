Entre tantes raons per ser alcalde

L’abuela Encarna em deia de menut que si algun dia guanyava la loteria de Nadal, tenia la il·lusió de construir un centre de dia al poble. D’aquesta manera, aconseguia dos coses: facilitar la vida a les famílies d’Almenara i donar feina de qualitat. Les iaies sempre ho tenen tot ben pensat. Tanmateix, no podem esperar què ens toque la grossa de Nadal perquè eixos anuncis lacrimògens no són la vida real.

La realitat és que l’any 2003, en campanya electoral, es va prometre la construcció d’una residència. Quatre anys més tard, l’any 2007, es va posar una primera pedra. I 16 anys després el solar on havíem de tindre un centre per cuidar de la gent gran ha esdevingut un dipòsit municipal per guardar cadafals o escombraries.

La Conselleria ens obria una oportunitat

Davant d’aquesta situació, l’any 2016 vam proposar i acordar convertir l’antic ambulatori en un centre de dia públic. Malgrat que Pérez volia que fora privat perquè es negava a cedir l’espai a la Generalitat Valenciana, amb el pla Convivint, el primer en 25 anys, la Conselleria liderada per Compromís ens obria una oportunitat. Hui és el dia que, tot i amb el vistiplau de la Direcció General, encara no s’ha iniciat el projecte.

El nostre territori està infrafinançat i els recursos són limitats. Amb aquest escenari, per tal d’arribar a tot, cal la implicació de totes les institucions. També de la Diputació Provincial, on la senyora Puerta ha d’entendre com és d’important aquest centre per al nostre poble i la nostra comarca. Vull ser l’alcalde d’Almenara perquè vull garantir una vida més fàcil a les famílies del nostre municipi. Anem!

Regidor de Compromís per Almenara