La ciudadanía

Tuve oportunidad de asistir al aniversario de la Federación Vecinal Coasveca, que nació en 1997 cuando un grupo de asociaciones decidieron reunirse y constituir su Federación, cuyos logros y trabajos para la mejora de sus barrios ha sido evidente, y todo ello sin grandes protestas, politizadas manifestaciones y griteríos permanentes; todo lo contrario, con peticiones razonadas y razonables y propuestas lógicas que debían ser aceptadas por las diferentes corporaciones, para lo que también encontraron buenos intermediarios en los concejales Marisa Ribes y Casto Moya, que en este acto recibieron su reconocimiento, al que respondieron con palabras en las que reconocían su magnífica relación pese a pertenecer a distintos partidos.

El contacto con la gente ayuda a vivir más y mejor. Cultivar las amistades, hablar con los vecinos o reunirse para hacer deporte, demuestra la psicóloga canadiense Susan Pinker, que todo ello mejora la salud como señala en El efecto aldea. En este tiempo hay que reconocer que las asociaciones vecinales han tenido magníficos servidores, que nunca han trabajado pensando para ellos sino para sus convecinos. Pero entre esas personas creo obligado destacar a Francisco Cabañero, que en estas mismas páginas decía que esta Federació «seguirá trabajando por y para Castellón, en beneficio de los vecinos como servidores públicos». Y estoy absolutamente convencido de que lo harán, siendo un gran ejemplo para muchos concejales.

Aportación vecinal

Y puesto que sale la palabra concejales, creo interesante aludir a algunas noticias. De un lado la actitud de la portavoz de Ciudadanos en Benicasim que no hace más que profundizar en la crisis de su partido; de otro el anuncio de un nuevo grupo político en las elecciones al Ayuntamiento de Castellón, que no creo sea una buena noticia, aunque lo formen personas valiosas, como no ha sido la aparición de demasiados partidos, que por una parte ha obligado a tener que buscar consensos que no siempre eran lo mejor. Me parece mejor la aportación vecinal a través de sus asociaciones, que no la búsqueda de las canonjías que suponen las concejalías aunque solo sea una, con sus asesores, etc. Trabajar por lo convecinos lo pueden hacer como con las iniciativas altruistas que han llevado a cabo vecinos de Bejís, que ha permitido recoger cerca de cinco toneladas de residuos.

Últimamente ha aparecido una publicación titulada Historias de vida al Castelló de la guerra. A los amantes de este tipo de lecturas, para completar la visión sobre ese triste episodio de nuestra historia, les aconsejaría que leyeran el de José Luis Tirado: Los primeros meses de la guerra en Castellón. Importante también ha sido la aprobación del plan de ordenación urbana, pero más importante hubiera sido que la aprobación hubiera sido por unanimidad. ¿Se hizo el suficiente esfuerzo? Y termino felicitando a Juan Carlos Dolz y Carlos Paños, que en 43 días han recorrido más de 1.200 kilómetros hasta Santiago de Compostela, y por supuesto a la Cofradía de la Verge de Lledó por la celebración del centenario de su proclamación como patrona de la ciudad.