El pressupost que l’Alcora necessita

Per a no deixar a ningú arrere. Per a continuar millorant l’Alcora. Per a seguir oferint serveis de qualitat als nostres veïns i veïnes... El pròxim 28 de desembre aprovarem uns comptes de 18,5 milions d’euros que són, sobretot, realistes i conseqüents amb la situació econòmica actual.

Gràcies a una gestió econòmica que s’ha demostrat eficient i responsable --no és xarrameca buida, ho confirmen els números-- podrem continuar impulsant inversions i serveis sense carregar sobre els ciutadans l’important increment en despeses d’energia i serveis que ha experimentat el pressupost. Ja prou estan patint també en la seua economia familiar les conseqüències d’aquesta crisi energètica. Per això, en 2023 congelarem els impostos i en 2024 ja podrem abaixar-los, ja que vindran noves inversions que suposaran una important injecció d’ingressos per a les arques municipals.

En els comptes municipals per a l’any que ve reforçarem l’escut social, per tal de protegir a les persones més vulnerables davant l’escalada de la inflació. Per això, duplicarem la partida destinada a ajudes socials, subvencions a ONG i a associacions benèfiques, perquè eixes persones que pitjor ho estan passant puguen fer front a les despeses de llum i altres subministraments, alimentació, lloguer, etc.

Els pressupostos també ens permetran avançar en la transformació que està experimentant l’Alcora, en la dinamització de l’economia local i en la millora del benestar dels alcorins i alcorines.

Entre altres projectes, continuarem amb la millora i ampliació de les nostres instal·lacions educatives, també s’inclouen importants inversions en matèria esportiva i la posada en marxa d’un esperat i demandat projecte com és la posada en marxa del Centre de Dia, amb 40 places subvencionades per la Conselleria.

Pel que fa a la rehabilitació patrimonial, un altre puntal d’aquest equip de govern, continuarem amb la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, començarem la primera fase del projecte de la Casa de la Cultura i ampliarem la rehabilitació de la Torre del Repés.

A més dels projectes de gran envergadura, són fonamentals les xicotetes obres del dia a dia; la millora dels nostres carrers, places, voreres, camins, sendes, camins naturals… actuacions contemplades a través dels contractes de manteniment.

Una ciutat més accessible

També continuarem construint una ciutat més accessible, segura i inclusiva. Entre moltes altres actuacions, s’adaptaran els semàfors per a persones invidents, es renovaran carrers, es rebaixaran voreres... I seguirem amb els projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures als nostres polígons industrials.

El capítol d’inversions suma un total de 3,5 milions d’euros, dels quals, el 50% vindran subvencionats per altres administracions, fet que representa una gran notícia per a la salut econòmica i financera del nostre Ajuntament.

Deute municipal

A més de treballar molt per a aconseguir subvencions, reduir el deute ha sigut una prioritat des del primer dia. L’equilibri per a un Ajuntament com el nostre està en un 40% (el límit permés per la llei està en el 110%) i ja hem aconseguit que el nivell d’endeutament se situe per davall del 20%. Una altra dada molt important que ja puc avançar és que al maig de 2023 el deute municipal se situarà en el nivell més baix dels últims 17 anys, amb una xifra històrica d’1,6 milions d’euros.

Els de 2023, els que tancaran la legislatura, continuen sent els pressupostos d’un equip de govern que es va comprometre a no deixar a ningú de costat, que fa front a les necessitats presents i afronta els reptes de futur. Un equip que continua amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que el primer dia, fent poble.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló