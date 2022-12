La sort d’Almassora

La penúltima columna d’opinió de l’any ens porta bones notícies. Coincideix amb la compra de la finca que faltava per a completar la franja de sòl junt al polígon del Serrallo per tal d’executar la pantalla acústica. Ahir, dia de la Grossa de Nadal, l’expedient iniciat mesos enrere va arribar a la seua fi després de superar tots els obstacles per tal d’adquirir el terreny necessari.

I, a més, coincideix amb les bones notícies que ens arriben des de la Generalitat Valenciana. La Conselleria d’Educació ens ha delegat les competències per a les obres de l’IES Álvaro Falomir. És a dir, donem el pas definitiu per tal de traure a concurs la licitació del projecte redactat pels tècnics municipals. No és l’atzar, com en el sorteig. En aquest cas és treball i voluntat política.

Fa un temps que el 22 de desembre és una data especial per a Almassora. Ahir va fer dos anys que la Conselleria de Vivenda certificava in situ el començament de les obres d’enderrocament del Grup B. El vallat de l’edifici 167 per a iniciar el desmantellament del bloc va ser el vertader regal de Nadal en aquella Grossa especial al nostre municipi.

Una pandèmia horrible

L’edifici va caure. I després es va alçar el trinquet Antoniet i la central de Policia Local, com s’havia alçat el Regiona Violant i com ha fet ara el col.legi Riu Millars. Es va executar la reforma del bulevar Sant Jaume, la de la Vila i la del Casal Jove. Junts vam superar una pandèmia horrible. I no vam deixar de treballar. Ara estem fent obres a Corell, Fàtima i Pius XII, l’Auditori Les Boqueres i el col.legi Santa Quitèria que estaran acabades en breu tot i les dificultats pròpies d’aquest cicle econòmic que vivim.

Estic convençuda que els millors temps encara estan per vindre. I ens portaran més canvis: el circuit ciclista de l’avinguda José Ortiz, el parc sostenible de Fàtima, el mirador de Santa Quitèria, el pavelló polifuncional, la peatonalització del carrer Major i les obres de l’IES Falomir, entre d’altres. No és optimisme, és confiança en els treballadors i treballadores de la casa i en un projecte de futur de l’Almassora que volem. Un pressupost ple d’inversions que durem a terme a partir del proper mes de gener. Amb eixe esperit vull desitjar-los molta salut i felicitat aquest Nadal.

Alcaldessa d’Almassora