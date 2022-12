Educació amb garanties

Dijous passat, coincidint amb la grossa de nadal, va tindre lloc el Ple Municipal on vam aprovar l’augment de les inversions per a les obres del CEIP Elcano i el Mestre Canós. El motiu fonamental d’aquest increment de 10,5 milions d’euros, en un context d’inflació, és donar seguretat a les comunitats educatives, garantint que les obres tindran un licitador o dit amb altres termes, que una obra que és necessària per a dignificar les aules es farà. Des de la Regidoria d’Educació entenem que és per eixa raó precisament que cal pagar un preu just, però també ho és per tal d’evitar sobrecostos sospitosos com els que veiem en èpoques passades. Aquestes tramitacions, que s’emmarquen dins del pla Edificant que desenvolupem des de l’Ajuntament de Castelló i la Conselleria d’Educació, s’han accelerat aquest final d’any amb l’actualització dels preus cap a la licitació de les obres tant del Mestre Canós com de l’Elcano a inici de 2023 i que comencen a l’estiu, una vegada finalitzat el curs escolar, amb un termini d’execució previst de 15 mesos. Unes obres que generaran aproximadament 500 llocs de treball.

El govern municipal és molt exigent i no es conforma, només, amb la gestió, sinó que duem a terme polítiques que transformen la realitat dels castellonencs i les castellonenques. En aquest sentit, podem reivindicar el treball fet en matèria educativa, més encara tenint en compte que veniem d’una situació d’escassetat inversions en manteniment d’escoles, de devaluació de l’escola pública front a la concertada, de tancament de línies al CEIP Herrero, de col·legis com el Carles Salvador sense connexió a la xarxa de clavegueram i, recordem-ho, de voler cobrar a les famílies per portar tuppers al menjador. Nosaltres, en canvi, hem reformat en aquests anys els banys de tots els col·legis públics, hem dedicat una partida pressupostària necessària per al manteniment en cada any, hem creat 446 places públiques en les 16 noves aules de 2 anys i el nostre objectiu és arribar a les 500 places. No hi ha cap dubte, és evident que no té igual qui governe. Seguim treballant per dignificar les aules i enfortir la educació pública. Regidor d’Educació a Castelló