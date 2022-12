2023, año de cambio

Hay años de los que mejor no hacer balance, al menos político. El 2022 pasará a la historia como el año en el que Sánchez ha ejecutado la mayor degradación de nuestras instituciones de la actual era democrática, por el desmedido interés del presidente del Gobierno de controlarlo todo, al más puro estilo bolivariano. Y si en separación de poderes vamos mal, qué decir de la situación económica.

Nuestra provincia cierra el año con 11.000 trabajadores del sector cerámico en ERTE, un problema que Sánchez no afronta con la importancia que requiere. Y a nivel nacional, los precios –de todo-- siguen disparados, las cuotas de las hipotecas con desorbitadas subidas, y España sin hacer los deberes económicos, pues aún no hemos recuperado los datos prepandemia y seremos la última potencia en lograrlo. Pero no nos quedemos con lo malo, optemos por cambiar lo malo por lo bueno, elijamos ir a mejor. En el año que estamos a punto de estrenar tendremos la oportunidad de cambiar las cosas, porque no hay mal que cien años dure. En el 2023 podremos elegir entre el actual Gobierno o España, entre la familia Puig y la familia Oltra o la Comunitat Valenciana, entre el desempleo o Castellón. Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón, Marta Barrachina y Begoña Carrasco representan la mejor versión de España, la Comunitat Valenciana y Castellón, y van a ser la mejor alternativa de cambio en un año decisivo para nuestro futuro. Hay que dejar atrás lo que nos hace retroceder y optar por lo que nos hará avanzar, porque lo merecemos después de unos años muy difíciles. Merecemos más libertad y más prosperidad.

Así que, queridos lectores, les deseo un feliz 2023 y espero que venga lleno de cambios a mejor.

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón