Compromís amb la ceràmica

Quan dimarts de la setmana passada, l’última de l’any, va eixir el president Sánchez anunciant que el Govern donaria 450 milions en ajudes directes per la indústria ceràmica i 450 milions en crèdits, des de Compromís ens vam sentir molt satisfets per la feina feta. Havíem aconseguit portar la veu del colpejat sector ceràmic de Castelló fins el Congrés; havíem pactat amb sindicats i empresariat propostes concretes per afrontar la crisi; havíem avalat la seua viabilitat davant la UE; el nostre diputat, Joan Baldoví, havia arrancat un compromís del Ministeri d’Indústria de que les mesures per la ceràmica s’activarien durant 2022 i havíem aconseguit un acord al Congrés, sense vots en contra, per tal d’activar ajudes directes per la indústria castellonenca.

Coordinats per Vicent Marzà i amb la veu plana i clara de Baldoví s’havia escoltat el clam de la indústria de Castelló, i el Govern central se veia forçat a prendre un primer paquet de mesures. Compromís n’estava satisfet per la feina feta. Molt.

Però en vore publicat el paquet de mesures al BOE del darrer dimecres de l’any, ens va caure la botifarra a la cendra, com diríem per ací. Les mesures no eren específiques per al taulell ni per la nostra indústria, i algunes s’aplicaven d’ací sis mesos...

Satisfets per la feina feta, per fer reaccionar al Govern i per forçar la presa de mesures, n’estem. Hem passat del no res a inversions directes per al sector. I això no és poc. Però la concreció de les accions d’aquest primer paquet de mesures resulta, com han dit patronal i sindicats, decebedora. Molt insuficients.

Per això, tot i reconeixent al Govern què ha encetat el camí de les propostes plantejades per Compromís i acordades al Congrés, queda molt per millorar. Compromís serà exigent davant el Govern per aconseguir salvar empreses i llocs de treball.

*Diputat per Compromís a Les Corts