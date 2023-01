Queridos reyes magos: En este 2023 que esperemos que sea un buen año para todo el país, pero sobre todo para los castellonenses y especialmente los benicenses, os quería pedir unos cuantos deseos para el conjunto de la sociedad. Este año se presentan citas electorales intensas, primero con las municipales y autonómicas, y unos meses después con las nacionales, así que vamos a tener política hasta en la sopa.

Las encuestas pronostican que la gobernabilidad podría volver a quedar en manos de partidos minoritarios y en los extremos: Podem y Vox. Esto nos llevaría a un escenario con un bipartidismo fantasma, pues las previsiones son que no rozarían la mayoría absoluta ni el PP ni el PSOE. Por eso, me gustaría pedir al rey Melchor que en lugar de oro traiga en su cofre una gran dosis de generosidad a todos los políticos, y más humildad a aquellos que gobiernan en coalición, pues los partidos populistas intentan seducir al electorado con propuestas radicales que no contribuirán a la armonía y la unión que se espera de una sociedad como la nuestra. La humildad es el paso previo a la grandeza y según Descartes, consiste en reflexionar sobre la imperfección de nuestra naturaleza y no creernos superiores a nadie.

Mi deseo para la sociedad sería que no se dejase adoctrinar, que cultivaran el pensamiento crítico, que no tengan miedo a decir lo que piensan y que miren hacia un futuro libre. Es importante no dejarse llevar por populismos, ni por promesas históricas de los grandes partidos políticos.

Recuperar la ilusión

Al rey Gaspar quiero pedirle que en vez de incienso traiga mejoras para los municipios de Castellón. Más y mejores ayudas económicas para un sector cerámico ahogado por una incipiente crisis energética. También pediría una tregua para que las familias que tan mal lo están pasando por la subida de los precios, recuperen la ilusión. No estaría mal que nuestra sanidad mejorara y que no se produjeran largas listas de espera en los hospitales. A lo mejor me estoy pasando, pero como sois magos, quizás podáis conseguir que haya una mejor gestión preventiva forestal para nuestros municipios, los que se han visto afectados por los incendios del pasado verano y los que son susceptibles de poder sufrirlos.

Y al rey Baltasar le pido que, en vez de mirra, nos traiga mejores infraestructuras, más espacios verdes para Benicàssim y una mirada renovada al futuro, joven, fresca, libre de prejuicios y fuera de cortijos señoriales. Que los políticos realicen un juego limpio, sin recurrir a mentiras para desprestigiar a quienes dicen lo que piensan, aunque no les guste.

Hay que tener criterio a la hora de depositar la papeleta en las urnas el 28 de mayo, analizar las noticias con objetividad y no dar credibilidad a información sesgada que busca desbancar al adversario. Ojalá todo esto fuera posible, y el año que viene podríais volver a traer oro, incienso y mirra.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación y en Benicàssim