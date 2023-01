Nou any, vells i nous reptes

Encetem un any ple de reptes per a Almassora i per als valencians i valencianes. Un any en què hem d’avançar de forma decidida cap al que volem: uns millors serveis públics, més oportunitats per a les persones, un entorn més verd i sostenible i més qualitat de vida.

En 2022 hem aconseguit fites molt importants. Gràcies al Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, dirigida pels companys i companyes de Compromís, passarem de ser un dels pobles amb més aules prefabricades a no tindre’n cap. Fa poc hem sabut que la Generalitat ha donat llum verda al projecte de l’IES Álvaro Falomir i aportarà 15’7 milions d’euros per dur-lo avant, la inversió més gran de la història al nostre poble.

En l’any que hem deixat arrere també hem sigut la veu de la nostra indústria ceràmica. Fruit del diàleg amb la patronal i els sindicats, hem defés una bateria de propostes avalades per Europa al Congrés i, a través del nostre diputat Joan Baldoví, hem facilitat l’acord i hem aconseguit el compromís de Sánchez d’impulsar un paquet de mesures per a un sector clau per a Almassora i els pobles veïns. Falta que complisquen la paraula i facen el que ja fan altres estats europeus: ajudar de forma decidida la indústria taulellera per evitar que es perden més llocs de treball.

Hem aconseguit molt, sí, però hi ha encara moltes actuacions pendents que no sabem si s’executaran tampoc en 2023, a pesar de la insistència de Compromís i de la urgència que representen. És el cas de les propostes per a la mar que vam fer per al pressupost de 2023 i que l’equip de govern fallit PSOE-C’s ha rebutjat incloure. Tampoc el Govern de l’Estat i el Port han compensat encara Almassora per frenar la regressió que han provocat. No és prou tirar arena, cal un projecte seriós urgentment per protegir la nostra platja.

Un any més, Sánchez incomplirà el compromís de reformar un sistema de finançament caducat i injust per als valencians i valencianes per tal que puguem millorar els serveis públics com la sanitat, l’educació o el benestar social. Serem, una altra vegada, el territori pitjor finançat de tot l’Estat. Per tots aquests reptes que tenim per davant seguirem treballant enguany i els anys que calga. I perquè aconseguir-los serà en benefici de tota la ciutadania, els meus millors desitjos per a 2023!

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora