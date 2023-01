Año nuevo, vida nueva

Nunca mejor dicho. Castellón estrena 2023 sin la cruz del Ribalta, el mayor ejemplo de política sectaria y partidista del tripartito. Una cruz que fue resignificada en 1979 por todas las víctimas y que la izquierda que nos gobierna desde 2015, con su retirada, se empeña en que cumple con la ley de memoria democrática y No. Esta ley no puede ser selectiva como la libertad de expresión, de manifestación y la justicia cuando no es de su agrado. Lástima que al Ribalta le hayan arrancado un emblema, afortunados los vecinos de Rafalafena que ya luce en Santo Tomás de Villanueva. Y no puede ser que la misma cruz antes fuera fascista y ahora cristiana, porque quien así la define es el mismo sectario en el Gobierno y fuera de él.

Un 2023 que también se estrena con obras en la plaza de la Paz y donde los vecinos y comerciantes echarán de menos esa paz durante 10 meses o más que es el tiempo que durarán los trabajos que nadie ha pedido. Otro capricho del equipo de gobierno como la reforma de la avenida de Lidón, más conocida como avenida erre que erre. Coches patrulla Un año nuevo y sin coches patrulla de policía nuevos, todo lo contrario. Un sindicato ha denunciado que los vehículos sufren problemas en los frenos, fallos eléctricos o daños en las tapicerías mientras sí se renuevan los coches para la Jefatura. Quizá por eso la alcaldesa ha estrenado la campaña Comunica Jove de la Policía Local para que los jóvenes pidan ayuda y sean atendidos por whatsApp porque las patrullas y los efectivos están bajo mínimos. Al menos, una buena, el campo de Gran Vía renovará su césped. Una reivindicación de años que empieza ahora en plena temporada de los clubs y cuya obra obliga a los mismos a reorganizar partidos y entrenamientos, como siempre, tarde y mal. Con todo esto, el yugo para los castellonenses no es fácil, ni la carga es ligera, llevamos a cuestas la cruz desde el Pacte del Grau y luego con el Acord del Fadrell, esperemos que los votos de devotos nos traigan el verdadero cambio que Castellón necesita el próximo 28 de mayo porque nunca será tarde si la dicha es buena. Ay este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay, ay. Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón