Siempre ha sido igual: todos contra el PP. En Castellón la historia se repite una y otra vez, los populares difícilmente pueden llegar al gobierno municipal sin la mayoría absoluta. Un acuerdo con Vox in extremis podría ser un mal menor. Por lo que podemos leer de puño y letra de los dirigentes de Som Castelló, grupo localista liderado por Fernando Sos y Javier Mas, ahora mismo se antoja difícil un posible acuerdo con el PP, en el caso de darse la posibilidad tras los comicios del 28-M. El candidato a la alcaldía de Som ya ha declarado la intención de captar el máximo número de votantes de la opción que representa Begoña Carrasco y no le duelen prendas a la hora de hacer crítica política sobre la gestión de la líder del PPCS. Da la sensación de cierta comodidad, cuando no entente, en la relación con el PSOE de Amparo Marco y Pilar Escuder.

Resultados ajustados Un colega que sigue de cerca el devenir municipalista de la capital de la Plana me comenta que Som podría ejercer como caballo de Troya en el proceso electoral para, finalmente, sumarse a las fuerzas anti PP. Las encuestas locales arrojan resultados ajustados, aunque la demoscopia nacional beneficia a Carrasco. Hay quien piensa que Som podría llegar a ser la llave de la alcaldía. En las elecciones de 1987 el partido conservador obtuvo 9 concejales y el CDS, liderado en Castellón por Hipólito Beltrán, consiguió 5. La suma de los dos partidos daba la mayoría absoluta a un gobierno de centro derecha. En aquella ocasión el personalismo pesó más y los de Beltrán optaron por otorgar la vara de mando a Daniel Gozalbo, cuya candidatura fue la más votada. Si ahora Som quiere convencer a los votantes del PP, que explique qué hará con ese voto. Periodista y escritor