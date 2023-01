El mejor inicio para cualquier proyecto es creer firmemente en sus posibilidades y viabilidad. Además, si el proyecto es transformador, tienes que tener buenas dosis de paciencia. Resulta indispensable para aguantar los intentos de ridiculizarlo por parte de aquellos que fueron incapaces, y todavía lo son, de imaginarlo y soñarlo.

Si además el proyecto supone pensar a largo plazo y trabajar por el bienestar de muchísimas generaciones de ondenses que ni tan siquiera han nacido todavía, tienes que tener buenas dosis de una ilusión desbordante. Es necesaria para soportar que sea cuestionado por quienes no piensan a largo plazo.

Por todo ello la ilusión me acompaña cada segundo para empezar a dar forma al gran pulmón verde que dará oxigeno y calidad de vida a la Onda del futuro. Vamos a empezar a construir nuestro particular Central Park. Me gusta viajar más que el pan con chocolate y copio para los míos aquellos proyectos e ideas revolucionarias que pueden funcionar en Onda. En una de mis primeras visitas a Nueva York ya lo tuve claro.

Sí, estamos trabajando en la formación de un grupo específico de técnicos que me acompañen en este revolucionario proyecto y ya hemos iniciado los contactos necesarios con las propiedades.

qué bonito va a ser trabajar para ganar el futuro de los ondenses. Para cambiar la fisonomía histórica de la entrada a Onda, para proteger nuestro mayor tesoro: el majestuoso Castillo de las 300 torres. Para dar un empuje definitivo a toda la zona del arrabal del Castillo, para unir mediante una gran zona verde el Tossalet y el Monteblanco al casco urbano.

Cierro los ojos y ya lo veo.

¡Qué bonica eres, Onda!

Alcaldesa de Onda