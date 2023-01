Aquestes són les dades

Els he de dir que jo no sóc, ni em considere, un expert en temes laborals i del mercat de treball. També és cert que escoltant als tertulians i els gurus televisius d’aquesta qüestió ja puc estar content de no semblar-me a ells. Això sí, en Compromís tenim ben clar que l’ocupació, les infraestructures i les condicions laborals són part fonamental del nostre país i de la vida de la gent, i que per tant les polítiques que fem al respecte i les lectures de les situacions que vivim i el repte ecològic són imprescindibles per millorar les condicions del mercat laboral.

Les polítiques d’ocupació tenen molts actors: els representants de les empreses i les treballadors i treballadores. També l’Administració, i ací cadascú té unes competències, la central unes, l’autonòmica altres i la local, encara que semble mentida, cap. Així és, en la llei de règim local, el municipi no té competències en matèria laboral, però no obstant això i conscients de que trobar feina i el treball és la principal preocupació de la gent de Castelló i el Grau, l’Acord del Grau primer i després el de Fadrell, vam reactivar el Pacte Local per l’Ocupació, multiplicant els recursos que li dedicava la dreta, a que el nostre Ajuntament, estiguera ajudant al veïnat en les polítiques de creació de llocs de treball.

Això en Compromís ho sabíem molt bé. Ahir mateix parlavem a l’acte que teníem a Abacus amb la consellera d’Educació, Raquel Tamarit, de polítiques com les que va impulsar Vicent Marzà de Formació Professional Dual, o d’inversions com les que va impulsar Rafa Climent en els polígons industrials per afavorir la connectivitat i modernitzar-los, i com han sigut efectives, millorant la rendibilitat i competitivitat de les empreses per un costat, i l’accés a llocs de treball qualificats per un altre.

Utilització burda i vergonyant

Per altra banda, els he de confessar que sempre m’ha ruboritzat o directament enrabiat, segons el dia, la utilització que de les dades laborals fa la vella política. Una utilització més burda i vergonyant que la dels experts televisius: si les coses van bé, és cosa meua; si van mal, dels altres. I així estem, fent gràfics per les xarxes i discursos que poques vegades tenen un mínim d’anàlisi, que tampoc faré ara, perquè no sóc expert. Això sí, si em permeten, els donaré un consell per guarir-se de les lectures interessades en matèria laboral, i és que qualsevol lectura de les dades laborals, de la gent aturada que busca feina, s’ha de fer mirant dades anteriors, no sols d’un mes, sinó també de mesos, anys i si volen del canvi de govern, i tenint en compte també les dades de la gent afiliada a la Seguretat Social que està treballant, perquè si sols mirem quants treballen o quants busquen per separat, tenim una imatge parcial.

Així que les dades, ara mateix, són aquestes: des de juny del 2015, quan Compromís entrem al Govern i aquest mes de desembre passat a Castelló i el Grau, hi ha 3.984 aturats menys i 20.643 persones més afiliades a la Seguretat Social, i a partir d’ací, hi ha molt més que parlar, però el camí recorregut té un balanç positiu.

Portaveu del grup municipal Compromís per Castelló