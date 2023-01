El fuego que nos purifica

Dejando atrás las fiestas navideñas y ya en el año nuevo 2023, quisiera en primer lugar dar las gracias a la ciudadanía de Castelló. Esa ciudadanía que, a través de voluntarios y voluntarias, una vez más ha estado a la altura en forma de solidaridad hacia los más necesitados para que nadie pase hambre o que ningún niño se quede sin juguete. Y lo ha hecho desinteresadamente como lo hace los 365 días del año y no solo durante las navidades como parece estar de moda y cala en la sociedad.

La gente está necesitada todos los días del año y no solo durante Navidad, es por ello que nos tenemos que volcar con ellos, como así lo hacen decenas de voluntarios y voluntarias en nuestra ciudad sin buscar ninguna foto ni nada a cambio, porque así lo deciden ellos, y trabajando sin ningún interés sin encontrar protagonismo y es por ello que se merecen esas gracias por su solidaridad.

Tras el paso de estas fiestas navideñas, y recordando a los voluntarios que, día a día, ayudan a los más necesitados, enlazamos la solidaridad con la de otros voluntarios, muchos de los cuales realizan las funciones anteriormente agradecidas, preparan la ciudad de Castellón, de norte a sur, para conmemorar las onomásticas en honor al santo patrón de los animales, San Antonio Abad. Una festividad llena de calor y solidaridad, donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas que participan en los actos.

La festividad de San Antonio Abad no es una fiesta cualquiera. El fuego purificador de esta fiesta recorre todos los rincones y hace que los vecinos de la provincia de Castellón llenen de gente las calles y plazas. Es una fiesta que reúne a cientos y miles de vecinos y de vecinas y fomenta la convivencia entre ellos, colocando la participación ciudadana en su punto más álgido y todo ello con un derroche de solidaridad. Antiguamente, en sus inicios, esta fiesta servía para ayudar a los vecinos que tenían dificultades, en una muestra más de solidaridad que es el espíritu que hoy en día caracteriza estos barrios y encarna a sus vecinos.

Barrios como San Agustín y San Marcos, Reyes, Rosario, Benadressa, Roser, Venta Nova, Las Galeras, Meridiano, Perpetuo Socorro..., sacan a relucir sus tradiciones y conmemoran una festividad con muchos años de antigüedad, donde se pone de manifiesto la verdadera unión entre vecinos.

En nuestro barrio, San Agustín y San Marcos, llevamos celebrando la fiesta de San Antonio Abad desde el año 1987, o sea 36 años. Es una fiesta organizada por la Cofradía de Clavarios de San Antonio Abad, fundada hace casi 30 años. Recordando los orígenes, donde, con esfuerzo, los primeros vecinos organizaron la fiesta con muy pocos recursos económicos pero con lo más importante: las ganas y el cariño.

Clavarios de Honor

Los años pasaron y desde hace casi 25 años se instauró la figura del Clavario de Honor que recaía en personas y/o entidades representativas de la ciudad y provincia. Recordamos a Juan García Ripollés, Melchor Zapata, José Luis Oltra, Roberto Merhi, Sergio García…, o entidades como la Policía Local de Castellón, el Cuerpo Municipal de Bomberos de Castellón, CD Castellón, Villarreal CF, Fundación Dávalos Fletcher... Estos clavarios dieron prestigio a una fiesta que se fue consagrando entre las celebraciones santantonianas de Castellón, reuniendo hoy en día a miles de personas.

El pasado sábado en San Agustín y San Marcos se celebró la festividad de San Antonio, reuniendo a miles de personas y donde se volvió a demostrar, una vez más, que las fiestas de la ciudad de Castellón no son solo la semana magdalenera, sino a lo largo del año, a través de los barrios, y les festes de carrer, en este caso San Agustín y San Marcos con San Antonio Abad, dinamizan gran parte de la ciudad con un único objetivo común: los castellonenses con sus fiestas, hechas con el esfuerzo y sacrifico de los vecinos de los barrios. Por ello os digo que San Antonio Abad no es una fiesta cualquiera.

Quisiera agradecer desde estas líneas a toda la Cofradía de Clavarios de San Antonio Abad del grupo San Agustín y San Marcos y a todos aquellos que organizan estas fiestas en sus barrios, por su dedicación desinteresadamente en la organización de esta fiesta y como no, agradecer a los vecinos y comercios que si no fuera por su colaboración, no sería posible estas fiestas a lo largo de toda la provincia de Castellón.

Presidente AAVV San Agustín y San Marcos