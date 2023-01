La ceràmica i les famílies

La indústria del taulell és el motor econòmic de les comarques de Castelló. És molt complicat que no tingues una amiga, amic, familiar, o tu mateix, que treballe en el sector del taulell. Moltíssimes famílies de pobles i ciutats d’aquesta part del territori depenen, per tant, de la continuïtat de l’activitat ceràmica.

A més a més, la indústria taulellera ha sabut innovar, adaptar-se als temps i crear talent. Així s’ha consolidat com la nostra principal exportadora i suposa més del 20% del PIB de la província. Però com totes i tots sabem la factura energètica està ficant en perill tot el clúster i l’economia i ocupació associada. I per això empresaris, agents socials i representants polítics ens vam unir sota l’objectiu comú de salvar la ceràmica i reivindiquem al govern de Madrid que s’involucre com ho han fet altres països europeus.

Compromís vam exposar, ja que hi ha qui insisteix que tot açò només és una conseqüència del conflicte a Ucraïna i que els preus de l’energia s’estabilitzaran en acabar-se aquest, que la guerra només ha fet que accelerar les conseqüències d’una crisi energètica que ja patim des de 2021. Ja aleshores, el govern central va pensar que baixar l’IVA de la factura de la llum de manera temporal anava a solucionar alguna cosa. I és important recordar-ho perquè tant de bo acaben hui els bombardejos, però el problema del cost energètic continuarà present i caldrà afrontar-lo de manera estratègica.

Compromís també vam recordar, tal com informava el periòdic Mediterráneo, que a causa de les males decisions polítiques de Sánchez respecte al Sàhara Occidental i el bloqueig comercial amb Algèria, la indústria ceràmica de la província ha perdut més de 100 milions d’euros. En el seu moment vam advertir de les conseqüències d’aquesta decisió i aquesta setmana hem conegut que Algèria ha ficat un preu més barat al gas i la ceràmica italiana s’ha vist beneficiada.

Portar-lo al Congrés

En lloc de negar evidències, Compromís ens vam moure decididament des del primer moment i vam ser qui ho vam ficar en agenda en portar-lo al Congrés. Els companys Vicent Marzà i Joan Baldoví van demanar compareixença amb el director general d’Ajudes estatals a la Competitivitat empresarial de la Comissió Europea, Ben Smulders, gràcies a qui vam poder saber que, en contra del que deia el govern de Madrid, sí que es podien assignar ajudes al sector del taulell.

Ara és el moment que acompanyem les empreses en la seua demanda d’incrementar les quanties de les ajudes anunciades pel gobierno, ja que els primers 950 milions anunciants prompte es van reduir a la meitat, deixaven fora els esmalts i s’havien de compartir amb altres sectors. Correccions que cal fer, a més d’exigir un compromís per no deslocalitzar llocs de treball, si volem continuar competint amb igualtat amb Italià i Portugal.

En definitiva, moltes feines pendents que depenen de Madrid per a un sector que té la seua esperança en aquestes ajudes i en infraestructures logístiques com el Corredor Mediterrani i els accessos al port. Un sector imprescindible per a les nostres comarques, per als nostres pobles i per a les famílies a les quals no podem fallar.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació