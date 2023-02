Un nou Hospital General a Castelló

En política és important saber gestionar les expectatives. Cal ser conscient que les coses rellevants requereixen temps i que l’administració és molt lenta. Així que no fer falses promeses i treballar amb constància és la millor i l’única forma que els grans projectes i transformacions siguen una realitat, això, i saber veure i aprofitar les oportunitats.

Crec que totes fa temps que sabíem la necessitat d’unes millors instal·lacions a l’Hospital General Universitari de Castelló, per poder oferir una atenció de qualitat. I si hi havia algú que no ho pensarà, la pandèmia ho hauria d’haver deixat més que clar. Ara, sembla que en Conselleria, no s’havien assabentat d’aquesta necessitat, i cal que rectifiquen en la seua primera proposta.

Amb el Pla General aprovat i reserva de terreny per ús sanitari al costat de l’Hospital, a més de l’inici de l’expropiació d’aquests terrenys per la Generalitat, era el moment de ser valents. Per això, en el debat de l’estat de la ciutat al ple de l’Ajuntament, Compromís vam deixar ben clar que la nostra aposta era un Hospital General Universitari nou, amb habitacions d’ús individual. Al cap d’uns dies els nostres socis van presentar una Declaració Institucional, per donar suport a l’ampliació de l’hospital, però nosaltres no ens vam sumar perquè creiem que no necessitem sols una ampliació, necessitem un nou Hospital amb habitacions d’ús individual. Per això, Compromís vam portar a Ajuntament i Diputació de Castelló les Declaracions Institucionals, que van ser aprovades per unanimitat.

La nostra proposta és la que reflecteix el sentir de la societat respecte a aquest hospital, i no puc estar més que agraït a gent com Juan Domenech, Ricardo Tosca o Eva Suárez per haver sigut tan clars públicament.

Dit això, el passat desembre el president de la Generalitat va dir «que un hospital nou no s’improvisa», i estic molt d’acord. Ara, la llei que diu que hem d’anar a habitacions d’ús individuals és del 2003, una cosa és no improvisar i l’altra és no haver planificat res en vint anys.

També veuran a la dreta, que en els 12 anys que van governar amb la llei que reclama habitacions d’ús individuals no van moure un dit, però ara diuen que la legislatura que ve tindrem nou hospital i això és enganyar a la gent. En primer lloc, cal redactar el pla hospitalari, i després els projectes i les obres. Un nou Hospital General Universitari portarà temps, però és de justícia per a la ciutat, pel departament de Salut i les seues i els seus professionals i per les nostres comarques i pobles, que comencem el camí, i en Compromís ja hem donat el primer pas.

Portaveu de Compromís per Castelló a l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació