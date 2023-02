Pensions dignes per als nostres majors

Ara fa deu anys, en un moment de crisi i recessió econòmica on vam veure com la pèrdua de poder adquisitiu va afectar milers i milers de famílies de Castelló, que no podien arribar a final de mes, la resposta del govern que en aquell moment dirigia el país, un govern del Partit Popular amb Mariano Rajoy al capdavant, va decidir que la millor resposta era retallar les inversions en l’Estat de Benestar i abandonar als seus ciutadans. Eixa resposta va provocar un deteriorament dels serveis públics, i va fer que els que menys tenien i que més necessitaven l’ajuda de les institucions es van empobrir més encara.

Davant eixe model imposat per la dreta, des del 2018 hem viscut un canvi de paradigma provocat per l’entrada del PSOE al govern d’Espanya i el suport indiscutible del govern de la Generalitat presidit per Ximo Puig.

En aquests cinc anys, hem pogut observar com, a través d’una política social que situa el benestar dels nostres veïns i veïnes en el centre de l’activitat institucional, totes les prestacions i ajudes s’han vist augmentades. I, per descomptat, milers de castellonencs i castellonenques s’han vist beneficiats. Fa poc menys de dues setmanes, vora 135.000 pensionistes de la província es van beneficiar de l’augment del 8,5% en les seues prestacions per jubilació. Aquestes xifres representen un ingrés extra de 1.200 euros anuals, una paga extra més. Per fi es reconeix, així, el treball que aquestes persones ha realitzat al llarg de tota la seua vida, dignificant el sistema de pensions i garantint el nivell adquisitiu dels nostres majors davant la pujada dels preus amb l’equiparació de les pensions d’acord amb l’IPC. Cal recordar que si continuarem amb el sistema que va utilitzar el Partit Popular per a la revalorització de les pensions, ara mateix els jubilats de Castelló rebrien només 2,4 euros més, una xifra irrisòria i que representa la falta d’empatia de la dreta espanyola cap als pensionistes.

345 euros mensuals

El PP només se’n recorda de les pensions quan venen eleccions, però s’obliden dels pensionistes quan toca votar-ho en el parlament per a millorar la seua vida. Però això no és tot. Aquesta mateixa setmana el president Pedro Sánchez, durant una sessió de control en el Congrés dels Diputats, va anunciar una pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros mensuals. Una pujada del 8% que beneficiarà a 28.000 persones en la província de Castelló. Especialment a joves i a dones. Això suposa que el salari mínim ha augmentat en 345 euros mensuals des de l’any 2018. I és que, allà on governem els i les socialistes, hem demostrat que no hi ha desenvolupament sense justícia social.

El govern del PSOE ha aprovat, al llarg d’aquests cinc anys, mesures que beneficien a les classes obreres, dignificant sous i creant una xarxa pública de qualitat. Revaloritzant les pensions en funció de l’IPC evitem la pèrdua de poder adquisitiu de totes les persones que han treballat al llarg de la seua vida per a hui gaudir d’una jubilació tranquil·la i amb el mateix nivell de vida que abans de la jubilació. I amb l’augment del salari mínim garantim unes condicions laborals mínimes que respecten el treball de milers i milers de persones.

Alcalde de l’Alcora y secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló