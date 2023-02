Inaugurant maquetes

El dimecres passat vaig estar de visita amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d’Educació, Raquel Tamarit, a dues de les escoles de Castelló que, en breu, seran una realitat després de la milionària inversió que s’ha fet: la remodelació integral del CEIP Herrero i el nou CEIP Vicent Marçà.

Justament en este segon centre, al començar la ruta per l’edifici l’arquitecte ens va mostrar uns panells informatius generals de l’obra i una xicoteta maqueta de la construcció que pràcticament va passar desapercebuda. Una cosa pareguda al que passava, fa anys, amb el PP.

No és la meua intenció ni molt menys arruïnar-li la vida al senyor Camps, com li va dir l’altre dia al seu examic Francisco Correa en el juí pel cas Gürtel, però recorde, per exemple, quan en 2011, abans de les eleccions, va dur a la Vall d’Uixò la maqueta de l’hospital comarcal (alerta! quatre anys després d’haver-lo promès!) i que, a hores d’ara, encara no s’ha construït. O igual com va fer Fabra amb la maqueta del Centre de Convencions de Castelló, o amb la de la Ciutat de les Llengües.

A xicoteta escala, allà on governava el PP se seguia, en general, esta mateixa línia d’actuació. A Betxí, per exemple, va ser ínclita la maqueta d’un PAI que durant mesos (jo diria que fins i tot anys) va estar exposada a l’entrada de l’Auditori Municipal. Com també va ocórrer amb una tanca de grans dimensions que es va posar al terreny de l’antiga Bechiazul amb el projecte de la futura Ciutat Esportiva. Tot, maqueta i tanca, van caure amb el temps, quan es va demostrar que tot era un bluf, una manera de fer campanya, de fer política.

Hui, afortunadament, les maquetes i els dibuixos són una cosa sense sentit. De fet, en els quasi dotze anys que duc d’alcalde, no n’he encarregat ni una. Però el que sí que hem fet, en tot este temps, ha sigut realitzar els projectes que teníem entre mans i que han transformat el nostre poble per complet.

Alcalde de Betxí