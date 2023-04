Enmendar la ley del ‘solo sí es sí’

Como mujer y consciente de la responsabilidad que tengo con mis vecinos y con los de esta provincia, hace escasamente cuatro meses desde la tribuna del pleno de la Diputación Provincial y en representación del Partido Popular tuve la oportunidad de pedirles, tanto al PSPV-PSOE como a Compromís, altura de miras para instar al Gobierno central a corregir aquello que a todas luces se ha demostrado que ha fallado, me refiero a la famosa ley del solo sí es sí aprobada por el Sr. Sánchez y sus socios de Gobierno.

Porque no levantar la voz, no actuar y no reivindicar, nunca ha sido para mí una opción. Sobre todo, cuando ya se sabía que los tribunales, con la nueva ley aprobada, deberían ponerse a revisar sentencias a condenados por agresión sexual rebajando sus penas, incluso excarcelar a agresores que no merecen estar en la calle. Unos beneficios que, a mi entender, no podemos permitir.

¡Pero claro! No fue posible que habiendo aprobado la ley, ni socialistas ni nacionalistas pudieran reconocer que su redacción era una verdadera chapuza y que, su aplicación, provocaría un cierto caos jurídico y gran alarma social, principalmente entre las víctimas y sus familias que se volvían a sentir nuevamente ultrajadas por un Gobierno que, lejos de permanecer al lado de ellas, se situaba al lado del agresor. Todo un despropósito que se hacia necesario corregir por vía de urgencia.

1.000 rebajas de penas

Lo que nadie puede llegar a entender es cómo una ley que en solo seis meses de aplicación ha producido 1.000 rebajas de penas y hasta 300 excarcelaciones, el Gobierno haya tardado tanto tiempo en enmendar antes de que fuera tarde, perdiendo un tiempo precioso. Me gustaría poder pensar que el Sr. Sánchez lo hace en defensa de muchas mujeres, pero más bien opino que es porque se aproximan elecciones y que la sangría de 600.000 votos que se estiman pierda el PSOE por culpa de esta ley, les haya obligado a reaccionar y, por fin, recoger la mano tendida del Sr. Feijóo, que lleva meses intentando ponerle sentido común a todo este desaguisado.

Una lástima que el representante de Compromís en el Congreso de los Diputados siga sin reconocer la necesidad de actuar, ya para proteger a la mujer y no al agresor, anunciando que votará en contra de la reforma de esta ley, pero ya se sabe, «por sus actos los conoceréis».

Alcaldesa de Benicàssim