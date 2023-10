Emplear la circunstancia para...

Querid@ lector/a, hay tipos que ante cualquier acontecimiento y aunque no tengan ni datos ni razones que lo acrediten, manifiestan que tienen las cosas claras y emiten sin rubor y de forma categórica un dictamen político que, normalmente, es oportunista y tiende a desprestigiar la política y a generar malestar, a presentarla como una actividad poco inteligente, egoísta, de corto alcance…

Tan cierto que esto días, por ejemplo, y a pesar de que la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno se podría catalogar de auténtica encrucijada, uno de estos especialistas del conocimiento y profeta de falso destino, me pregunta cómo veo la cosa. Pero, como es típico y habitual en estos personajes, sin darme tiempo para comentarle que según los medios el asunto no está cerrado y perduran serias dificultades (los nacionalistas catalanes siguen mezclando temas de gestión o competenciales con modificaciones de la Constitución) me dice que todo está atado e, incluso, tiene la poca vergüenza de darme detalles que, al no responder a ninguna lógica, imagino que son inventados.

Chorradas sin fundamento

Así es que, por no seguir tratando de chorradas sin fundamento, di por zanjado el tema. Aunque eso sí, antes, intente aprovechar el momento para dejarle claro que, ahora, en el turno de Sánchez, lo único que me interesa es que la moción de investidura sea, de verdad, una auténtica moción de investidura y no de censura como hizo Feijóo. Es decir, que debe emplear la excepcional circunstancia para dejar constancia de los problemas de España y de las soluciones que se reclaman desde la justicia social. Demostrando, al tiempo, que la democracia y la política son realidades complejas e inteligentes que tienen que ver con cosas importantes como la gobernabilidad y el bien común. En consecuencia, que reclaman comportamientos valientes, vinculados a la innovación, al diálogo y a la negociación y, sobre todo, alejados de la frivolidad, la simplicidad, del cálculo egoísta y de todo aquello que las desprestigia.

Analista político