L’educació del PP

El conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, el senyor Rovira, és juntament amb el vicepresident de Vox, Vicente Barrera, el membre del govern valencià que més insulta a la intel•ligència.

El senyor Rovira va aconseguir amb una gran ineptitud que el principi de curs fora extremadament caòtic per al professorat. A banda de no ser especialment treballador i de gastar-se els diners de tots en dinarots pagats de la caixa fixa, ens vol fer creure que cada vegada que fica la pota és culpa d’una errada informàtica o del govern anterior.

En menys d’un any, i gràcies a la seua llei educativa tramposa, impulsada sense cap informe des dels partits, envolta des del govern, fer enfadar a tota la comunitat educativa que avui crida a la vaga i que aquesta vesprada es manifestarà pels carrers de Castelló.

Retalla aules públiques

Les retallades del Partit Popular en l’Escola Oficial d’Idiomes de la nostra ciutat, i un arranjament escolar que retalla aules públiques, però manté concerts amb escoles privades, deixa clar quin és el model del PP: L’educació és un dret, ha de ser un negoci.

Amb la baixada de natalitat podrien haver baixat ràtios d’alumne per aula, per una millor qualitat, però no. Els idiomes milloren les opcions de les persones per a aconseguir treball i el PP elimina cursos. La dreta no pensa en allò que necessitem, sinó en com poden fer diners un pocs a costa de la nostra educació i formació, i si per a això la pedagogia i el valencià ha de ser el chivo expiatori, ho faran sense cap escrúpol.

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló