Rècord d’ajudes

El Govern de l’Alcora vam començar l’actual legislatura reforçant, encara més, el nostre compromís amb el desenvolupament i la modernització de les àrees industrials. El primer objectiu: constituir una Entitat de Gestió i Modernització (EGM), la primera de la nostra localitat, al polígon Torreta. Meta aconseguida.

Es va crear en desembre de 2023, gràcies al treball realitzat des de la regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix Pablo Delgado, juntament amb l’empresa especialitzada GAIN, i el suport majoritari dels propietaris de terrenys del polígon. El que perseguíem amb aquesta iniciativa era, entre altres coses, atraure més inversions per tal de poder impulsar projectes de millora i modernització molt més ambiciosos. Una altra meta assolida!

La setmana passada ens van donar la bona notícia: l’Ivace ens ha concedit més d’un milió d’euros (més del doble que l’any passat) per a millorar els polígons de Foies Ferraes, Santa i Torreta. És per a aquest últim, precisament pel fet de comptar ja amb una EGM, per al qual ens han donat més ajudes, aconseguint multiplicar-les fins a quasi per 5, arribant als 800.000 euros. En total, entre subvencions i fons propis, destinarem 1,4 milions d’euros en 2024.

Tenint en compte els nombrosos beneficis, puc assegurar que continuarem per aquest camí, treballant amb l’objectiu de constituir una Entitat de Gestió i Modernització en cadascun dels polígons de l’Alcora.

Amb els projectes que materialitzarem enguany, pretenem donar continuïtat a les actuacions de millora impulsades per l’Ajuntament des de l’any 2019, implantant tota una xarxa d’infraestructures que millore els serveis i reorganitzant l’espai viari per tal d’optimitzar la seguretat i l’accessibilitat.

D’entre els treballs que es desenvoluparan, els que comporten una major inversió són els que es refereixen a la millora viària: habilitació de nous aparcaments i vials, carrers i voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les per als vianants i aparcament de camions. I també els de millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.

Entre la resta d’actuacions, destaca l’obra civil per a permetre l’arribada de serveis: energia elèctrica, gas, fibra òptica i telecomunicacions; la instal·lació de càmeres de vigilància connectades a la Policia Local; la millora de l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica i/o energies renovables; la millora de la xarxa contra incendis; la regeneració paisatgística del polígon, etc.

2 milions d’euros

En la passada legislatura vam dur a terme una inversió de 2 milions d’euros, una xifra històrica, però no ens conformem, sempre cal intentar anar un pas més enllà. Almenys, intentar-ho. Així, un altre dels meus compromisos en matèria industrial per a aquesta legislatura és superar els 4 milions en inversions per a millorar i dotar de noves infraestructures als nostres polígons. Sumant els nous projectes als ja executats, en un any i mig portarem ja 2 milions invertits. I queda molta legislatura per davant... Confie plenament que aquest serà un altre objectiu aconseguit, perquè tot el treball realitzat acabarà donant els seus fruits.

Crec que hem demostrat, amb escreix, el paper proactiu de l’Ajuntament en la dinamització del sector industrial, afavorint una millor gestió, modernització i promoció dels polígons. I queda moltíssim per fer, no em cansaré de dir-ho.

Volem donar suport a les empreses en el gran esforç inversor que estan fent per tal de créixer i crear treball al nostre municipi. Aquests projectes estan dirigits a millorar la seua competitivitat, així com a atraure negocis i inversions.

La indústria de l’Alcora és exemple d’innovació i qualitat.o comprovem en cada visita que realitzem i n’estem realitzant moltes: nous negocis, ampliacions... Bon senyal.

Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló