Contra el vandalisme: educació

Els xiquets i xiquetes del CEIP La Mediterrània d’Orpesa es van dur la passada setmana un disgust veient que el mural feminista que ells mateixos havien pintat a principi de curs apareixia amb una pintada contra l’adoctrinament.

Un mural que es va pintar després que el que hi havia abans fora eliminat per la regidora de Vox amb el pretext d’estar fent reparacions per manteniment. Manteniment que no ha arribat encara a les goteres ni a les fonts del pati, però sí a un mural que emprava una paraula tan perillosa com igualtat.

Objectiu masclista

Abans que Vox l’assenyalara, aquesta paret, no havia acaparat tanta atenció i ara s’ha convertit en objectiu del vandalisme masclista. Ells defensen que l’escola ha de limitar-se a impartir exclusivament matèries lectives i que els valors s’aprenguen a casa. Però l’escola ha de transmetre als xiquets i les xiquetes els valors democràtics, independentment de les creences dels seus pares. A banda d’un lloc de formació, és un lloc de convivència on s’aprén a respectar als altres, el medi ambient i l’espai públic.

Hi ha una sèrie de valors que la societat considera indiscutibles, però que Vox considera doctrina. On arribarem si els xiquets aprenen que totes les persones, independentment del gènere, origen, religió i orientació som essencialment iguals? Segurament a un món més just, i això a Vox no li va massa bé, sembla.

Clar, si la joventut aprén a respectar l’espai públic, a qui encoratjaran en el futur a vandalitzar els murals de l’escola?

Regidor de Compromís a Orpesa