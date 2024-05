Estimats diocesans, amics i amigues: avui, en la solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrant la jornada que anualment es dedica a la vida contemplativa, us convido a unir-nos en oració a les comunitats monàstiques presents a la nostra diòcesi de Tortosa, en el nostre cas totes elles femenines.

Alguns potser es pregunten quin sentit té que, en un món amb tantes urgents situacions de necessitat, hi hagi persones que es tanquen en un monestir de clausura; o quina eficàcia pot tenir l’oració dels monjos i monges per a solucionar els nombrosos problemes que tenim a la nostra societat. I, tanmateix, encara avui, continua havent-hi qui abandona un futur professional prometedor i es compromet a una vida fraterna en comunitat, sota una regla, en el silenci i la meditació. N’hi ha que plantegen la següent qüestió: no farien millor en dedicar els seus esforços i energies a la missió, a l’apostolat, fora del monestir?

Els monestirs, aparentment inútils, en realitat ens fan bé a tots. Com va dir en una ocasió el Papa Benet XVI, les comunitats monàstiques són «com els pulmons verds d’una ciutat». La pregària dels monjos i monges és com l’oxigen que ens ajuda a no asfixiar-nos davant tants desafiaments que sovint poden neguitejar-nos, és com la força invisible que sosté la missió. El Papa Francesc fa uns anys ens feia pensar amb les següents preguntes: «què seria de l’Església sense la vida contemplativa? (…) Què seria de l’Església i del món sense els fars que assenyalen el port a qui està perdut en alta mar, sense les torxes que il·luminen la nit fosca que estem creuant, sense els sentinelles que anuncien el nou dia quan encara és de nit?».

Estimats diocesans, amics i amigues: donem gràcies al Senyor per totes i cadascuna de les monges presents als monestirs de la nostra diòcesi tortosina. Visitem-les tot participant-hi a l’eucaristia i a la pregària de la Litúrgia de les Hores. Preguem per les vocacions a la vida contemplativa. Que mai no els manqui el nostre suport espiritual i també material. Que sempre que puguem visitem aquests oasis on podem pregar.

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa (comarques del nord de Castelló)