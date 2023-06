Cuando entras en una cocina podemos encontrar un sinfín de utensilios de distintos materiales. Entre el plástico o los metales se hallan también algunos elaborados con madera. Precisamente sobre los peligros que conllevan estos últimos nos vamos a detener en este artículo. Es cierto que la madera da un toque rústico a tu cocina, pero como hay que anteponer la salud a la estética o a la tradición, un experto en nutrición nos alerta del uso de los utensilios de madera.

Desde las típicas cucharas o espátulas de palo a las tablas de cortar, raro es el hogar que no dispone de algún artículo de este estilo, pero puede no ser tan higiénico como se cree y “te puedes ganar una intoxicación alimentaria de campeonato”, según el tecnólogo alimentario y divulgador científico Mario Sánchez, quien en un post en Instagram ha concluido su alegato de la siguiente forma: "Mejor no utilices madera en tu cocina".

El motivo de la advertencia viene porque “no es tan higiénico como se piensa y podría acarrear algún que otro problema de salud si no se limpia correctamente”. Explica Sánchez que "la madera es un material poroso, eso quiere decir que tiene pequeños agujeros en su interior que absorben con facilidad los jugos de los alimentos y la suciedad en general".

Pide el experto que se prioricen los utensilio de plástico a los de madera, al tiempo que alerta de que incluso los de este material “deben ser sustituidos cuando tengan grietas” para facilitar la higiene del hogar. Y es que la limpieza de una tabla de madera o un cucharón de este material es más complicada: "Al fregar es muy difícil llegar a todos esos huecos y que la suciedad desaparezca por completo. Es un lugar perfecto para que las bacterias patógenas hagan sus maldades y se desarrollen sin ningún tipo de cortapisa".

Advertencias aparte, lo más importante para Sánchez es "cómo utilices la tabla de madera y cómo la limpies, cómo la conserves. Lo más probable es que en tu casa, si lo haces bien, no te pase nada, independientemente del tipo de material".

Pide por último Sánchez que seamos conscientes de los peligros a los que estamos abocados a la hora de preparar los alimentos de la siguiente forma: "Nunca mezcles alimentos crudos como carne, pescado y en especial, pollo, con otros vegetales que no vamos a cocinar, como el tomate para la ensalada".