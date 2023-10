Los pediatras atienden a seis millones y medio de menores de 15 años y al 17% de los ingresos en hospitales. Este lunes -el mismo día en el que varias comunidades, algunas se han adelantado, arrancan la campaña de vacunación para hacer frente al Virus Respiratorio Sincital (VRS), el principal causante de la bronquiolitis- han expuesto lo que les preocupa sobre la salud de los menores españoles, como los "alarmantes índices" de obesidad infantil, los trastornos del sueño, el sedentarismo o el uso abusivo de dispositivos electrónicos, entre otros aspectos.

13.000 especialistas celebran la semana del Día de la Pediatría -el 'Día P', así lo han bautizado-, que se conmemora el 8 de octubre a instancias de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Una celebración que ha servido para que, en rueda de prensa, los doctores Guillermo Martín, vicepresidente de Atención Primaria de la sociedad; Julio Álvarez Pitti, coordinador del Comité de Promoción de la Salud; Gonzalo Pin Arboledas, coordinador del Grupo de Trabajo del Sueño y Cronobiología y Pilar Díaz Pernas, miembro del Comité de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la AEP, hayan puesto sobre la mesa lo que les inquieta del bienestar físico y emocional de los niños y adolescentes.

Grupos de trabajo

La AEP cuenta con 19 comités, grupos de trabajo y plataformas de investigación y formación que revisan la última evidencia científica y la traducen en recomendaciones prácticas para padres y profesionales sanitarios. Entre los once comités de la AEP se encuentra el de Promoción de la Salud (CPS-AEP), que trabaja para difundir la última evidencia científica desde los primeros 1.000 días de vida del niño hasta la adolescencia.

Según ha explicado su coordinador, el doctor Julio Álvarez Pitti, los "alarmantes índices de obesidad infantil" en nuestro país -uno de cada tres niños presenta sobrepeso u obesidad- sumado al factor de riesgo que supone el uso inadecuado de las pantallas, es una de sus líneas de trabajo principales.

Sólo un 36% de los niños y adolescentes en España cumplen con la recomendación de la OMS de no superar las dos horas al día ante las pantallas

"Aunque un uso saludable de los dispositivos digitales tiene importantes beneficios -como la mejora de la comunicación, acceso a información ilimitada de calidad, entretenimiento, aprendizaje, etc.-, su uso no adecuado se ha visto relacionado con sedentarismo, incremento de la ingesta de alimentos no saludables, mayor riesgo de obesidad, aislamiento, depresión y conductas adictivas", ha indicado el especialista.

Teniendo en cuenta que sólo un 36% de los niños y adolescentes en España cumplen con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no superar las dos horas al día ante las pantallas, "estamos hablando de un problema de primer orden", ha añadido el doctor Álvarez-Pitti.

Problemas de sueño

La AEP también ha advertido en el último año, a través de su Grupo del Sueño y Cronobiología, de "un incremento de la preocupación de las familias" por los problemas relacionados con el sueño de sus hijos. Algo que no es de extrañar, precisan los especialistas, teniendo en cuenta que en torno a un 20% de los niños españoles tiene dificultades con el sueño a lo largo de su desarrollo.

A las familias les preocupan las falsas expectativas en cuanto a cómo y cuánto tiene que dormir un lactante o un niño en los primeros años de vida

Como ha explicado el doctor Gonzalo Pin Arboledas, coordinador del Grupo del Sueño de la AEP, las preocupaciones principales de las familias son tres: "en primer lugar, las falsas expectativas en cuanto a cómo y cuánto tiene que dormir un lactante o un niño en los primeros años de vida; en segundo lugar, están las consecuencias que tiene a largo plazo el mal dormir de los niños; y, por último, qué pueden hacer para cuidar y prevenir los problemas con el sueño de sus hijos".